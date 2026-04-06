Monteroni di Lecce e la Cuccagna, un unicum nel Sud Italia



MONTERONI DI LECCE (LE) - Martedì 7 aprile la tappa clou della V edizione di "SALENTO IN CIMA ALLA CUCCAGNA": alle 16.30 la cuccagna dei bambini e dalle 19 al via la festa con la spettacolare accensione dei pali e la gara tra otto squadre di amatori salentine. - Martedì 7 aprile la tappa clou della V edizione di "SALENTO IN CIMA ALLA CUCCAGNA": alle 16.30 la cuccagna dei bambini e dalle 19 al via la festa con la spettacolare accensione dei pali e la gara tra otto squadre di amatori salentine.





Super ospiti i campioni del sud Italia, la squadra di professionisti “Madonna di San Fili”, pronti a dare spettacolo.





Domani, martedì 7 aprile, a Monteroni di Lecce, va in scena la quinta edizione di SALENTO IN CIMA ALLA CUCCAGNA, l’evento che fa rivivere in una grande gara a 8 squadre la tradizione del palo della cuccagna che qui non è mai scomparsa: nata nel solco della devozione alla Madonna di San Fili e custodita dall'omonima associazione, è cresciuta fino a fare di questo comune salentino un caso esemplare nel Mezzogiorno, con una propria squadra professionista, prima del centro-sud Italia e settima nel Guinness World Record, e una sede con attrezzatura completa di pali per l’allenamento continuo degli atleti, ma anche utili ad allestire la gara in totale autonomia in qualsiasi luogo.





Domani la grande festa si svolge appunto nell’ambito delle celebrazioni della Madonna di San Fili nell’area attorno alla chiesa a lei dedicata (via San Fili), culminando appunto attorno alla cuccagna, nel giorno più atteso dell’anno per i custodi di questa preziosa storia.





Il palo della cuccagna è una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI, con campionati nazionali annuali: consiste nello scalare in squadra un palo cosparso di grasso, unendo tecnica, forza e coordinazione. È la sfida al centro di "Salento in Cima alla Cuccagna". Il programma di domani prevede dalle 19 l'accensione spettacolare di due pali da 14 e 10 metri tra fiamme e fuochi pirotecnici, un palo dedicato ai più piccoli dalle 16.30, le scalate delle 8 squadre di amatori e la prestazione fuori gara dei professionisti della Madonna di San Fili. A chiudere la serata le premiazioni, con la partecipazione tra gli altri di Luigi Renis, nuovo delegato Coni per la Provincia di Lecce. A caratterizzare questa festa anche la SAGRA DEI SAPORI NOSTRI, che porta in piazza il meglio della cucina tradizionale salentina e contribuisce a trasformare l’appuntamento in un vero e proprio evento, tra buon cibo e tradizioni di questa terra.





Da San Fili alla cuccagna: dove nasce tutto





Tutto ha origine dalla Madonna di San Fili. La chiesa che sorge alla periferia di Monteroni di Lecce è da secoli luogo di forte devozione popolare locale. La festa che qui si svolge è una delle più antiche del paese e si viveva anche attraverso i giochi della tradizione: tra questi, il palo della cuccagna, eretto ogni anno tra la gioia e il tifo dei presenti. Con il tempo, però, laddove altrove quella tradizione si andava spegnendo o restava un episodio estemporaneo, a Monteroni qualcuno ha deciso di non lasciarla svanire. L'ASD Madonna di San Fili - Palo della cuccagna nasce proprio con questa missione: trasformare un gioco della festa in una disciplina sportiva strutturata, radicata nel territorio ma proiettata verso i palcoscenici nazionali.

Va ricordato che in Italia la pratica agonistica del palo della cuccagna è storicamente appannaggio del Nord – Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna i territori di maggiore tradizione. Nel Sud la disciplina era quasi del tutto scomparsa come sport organizzato, ridotta a episodio folkloristico nelle feste di paese. Monteroni ha fatto eccezione diventando un unicum al Sud.





I primati della squadra del Mezzogiorno





Quella della Madonna di San Fili è oggi la squadra professionista di palo della cuccagna con il titolo di prima del centro-sud Italia, tra l’altro finalista di uno dei campionati Italiani del palo della cuccagna, a Bergamo, lo scorso anno. Tutto questo è frutto di un percorso di eccellenza costruito anno dopo anno, allenamento dopo allenamento, sotto la guida di mister Elio Quarta, sul campo permanente di Monteroni, l'unico dedicato alla cuccagna esistente nel Sud Italia.

I riconoscimenti sono arrivati anche ben oltre i confini regionali. La squadra ha partecipato per due volte al Guinness World Record, nello Show dei Record su Canale 5 condotto da Gerry Scotti, realizzando la migliore performance tra tutti i partecipanti provenienti dal Mezzogiorno e attestandosi come la settima squadra al mondo. Una visibilità nazionale che ha contribuito a portare l'attenzione su Monteroni e su una tradizione che altrove si era persa.

Inoltre, la squadra Madonna di San Fili è stata insignita del titolo di Eccellenza di Monteroni di Lecce e il Comune monteronese ha anche candidato la pratica della cuccagna al Censimento del Patrimonio Culturale Immateriale nazionale, promosso da UNPLI, ANCI e Ministero della Cultura. Un percorso che va oltre lo sport e che si spera possa consacrare la cuccagna monteronese come bene culturale da tutelare.

"Siamo partiti dalla festa di San Fili e siamo arrivati al campionato nazionale. Il palo della cuccagna è oggi uno sport riconosciuto dal CONI, ma resta prima di tutto tradizione e identità del nostro territorio. Il prossimo passo è far crescere questa disciplina in tutto il Salento e la Puglia. Il nostro sogno è che dalle squadre di amatori di oggi nascano gli atleti del futuro campionato del Sud”. Ing. Antonio Quarta, Presidente ASD Madonna di San Fili - Palo della cuccagna





Informazioni:





Facebook: ASD Madonna di San Fili - Palo della cuccagna Instagram: sanfili_palodellacuccagna





Mail: Associazionemadonnadisanfili@gmail.com Cell.: 3939934438

ASD Madonna di San Fili - Palo della cuccagna – Via San Fili ang. Via Messapia, 2, Monteroni di Lecce (LE).