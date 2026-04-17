Funerali di Alicia Amoruso a Chiesa di Santa Caterina: città in lutto per la 12enne morta travolta da un albero

BISCEGLIE - Si sono svolti nella chiesa di Santa Caterina i funerali di Alicia Amoruso, la ragazza di 12 anni morta lunedì scorso dopo essere stata travolta da un albero mentre rientrava a casa da scuola. L’edificio religioso, gremito di fedeli, ha accolto una comunità profondamente scossa dalla tragedia, mentre l’intera città ha osservato il lutto cittadino.

Attorno al feretro bianco, decorato con fiori, magliette e un palloncino a forma di cuore, si sono stretti i genitori Claudio e Margaret, insieme ai familiari e agli amici più stretti. La cerimonia è stata officiata dall’arcivescovo Leonardo D’Ascenzo, che durante l’omelia ha invitato i presenti alla preghiera e al raccoglimento, affidando la giovane “al cuore di Dio” e ricordando la morte come “passaggio alla vita eterna”.

Nel suo intervento, il presule ha sottolineato la difficoltà di comprendere quanto accaduto, invitando però a cercare verità e chiarezza affinché simili tragedie non si ripetano. Rivolgendosi ai coetanei della ragazza, ha poi aggiunto: “Non dimenticatela mai. La vita è un bene prezioso ma fragile”.

Per tutta la giornata il Comune ha disposto le bandiere a mezz’asta e la sospensione delle manifestazioni pubbliche. Su richiesta della famiglia, nessun rappresentante dell’amministrazione comunale ha preso parte alle esequie.