Cavallo in fuga sulla SS101 tra Galatone e Sannicola: percorre la statale contromano, automobilisti sotto shock

LECCE - Momenti di sorpresa e preoccupazione nel pomeriggio lungo la strada statale 101, nel tratto compreso tra Galatone e Sannicola, dove un cavallo è stato avvistato mentre percorreva la carreggiata contromano.

L’animale, apparentemente in fuga, ha proceduto al trotto lungo la corsia di destra ma in direzione opposta rispetto al traffico veicolare, creando una situazione di potenziale pericolo e grande stupore tra gli automobilisti in transito. Diversi conducenti hanno rallentato bruscamente per evitare rischi, mantenendo le distanze e cercando di non avvicinarsi all’equino.

Secondo le prime segnalazioni, il cavallo sarebbe riuscito a sottrarsi al controllo e a immettersi autonomamente sulla carreggiata. Nonostante la presenza delle auto, non mostrava segni evidenti di agitazione, proseguendo la sua corsa lungo la statale.

La scena è stata documentata da diversi automobilisti, che hanno ripreso il passaggio dell’animale condividendo poi i video sui social. L’episodio ha rapidamente attirato l’attenzione anche per i possibili rischi legati alla circolazione su una strada ad alto scorrimento come la Lecce–Gallipoli.

Sul caso è intervenuto Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, che ha espresso preoccupazione per la sorte dell’animale, auspicandone il rapido recupero e la messa in sicurezza.

Non si registrano al momento incidenti, ma la presenza del cavallo in libertà sulla statale ha generato apprensione tra gli automobilisti.