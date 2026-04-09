La pizzica in 90 minuti: ecco i laboratori di danza della Notte della Taranta



Tre appuntamenti al Convento degli Agostiniani di Melpignano per avvicinarsi alla danza simbolo della tradizione salentina





La Fondazione La Notte della Taranta promuove nel mese di aprile il progetto "90 Battiti – Laboratorio di pizzica pizzica a Melpignano", un ciclo di tre appuntamenti pensati per chi desidera avvicinarsi o approfondire la danza tradizionale salentina e conoscere dall’interno una delle espressioni più riconoscibili del patrimonio culturale immateriale del territorio. I laboratori si svolgono venerdì 10 aprile, sabato 18 aprile e domenica 26 aprile alle ore 18 negli spazi del Convento degli Agostiniani di Melpignano.





L’iniziativa propone un’esperienza collettiva guidata dai maestri di danza della Fondazione La Notte della Taranta, con il coordinamento di Fredy Franzutti. In 90 minuti i partecipanti attraversano tre momenti fondamentali della pratica coreutica: il movimento individuale, il dialogo di coppia e la ronda, il cerchio comunitario in cui la danza trova la sua forma più piena e condivisa. Il laboratorio è rivolto anche a chi non ha alcuna preparazione specifica: non è richiesta esperienza pregressa, ma soltanto la disponibilità a lasciarsi guidare dal ritmo del tamburello e dalla forza relazionale della danza.





La scelta del Convento degli Agostiniani, luogo simbolicamente e materialmente legato alla storia della Notte della Taranta, rafforza il valore dell’esperienza. È infatti lo spazio che accoglie il cuore organizzativo e creativo della Fondazione e che ospita il Concertone. Con questa proposta, la Fondazione conferma il proprio impegno non solo nella produzione dei grandi eventi, ma anche nella divulgazione dei linguaggi della tradizione popolare. In una fase che accompagna il cammino verso la ventinovesima edizione della Notte della Taranta, affidata quest’anno alla direzione musicale di Ermal Meta quale maestro concertatore e al coreografo Fredy Franzutti.



