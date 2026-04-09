Lecce, 'Skill Aut Day: Orientamento al Lavoro' per la Giornata Mondiale dell’Autismo all'Ex Convitto Palmieri



Ex Convitto Palmieri, Lecce – 10 aprile 2026, ore 16.00





LECCE – Dopo la conferenza stampa di presentazione, entra nel vivo "Skill Aut Day", l’iniziativa dedicata all’inclusione lavorativa delle persone con disturbo dello spettro autistico, in programma il prossimo 10 aprile alle ore 16.00 presso l’Ex Convitto Palmieri di Lecce.





Promosso da Amici di Nico S.r.l. Impresa Sociale, Distretto Lions 108 AB – Circoscrizioni F e G, Confindustria Lecce e Fondazione "Semi d’Impresa – Luca Delle Donne" Impresa Sociale ETS, l’evento rappresenta un momento operativo di incontro tra giovani, famiglie, scuole e imprese, con l’obiettivo di trasformare il tema dell’inclusione lavorativa in un’esperienza concreta di confronto e opportunità.





La giornata si aprirà con i saluti istituzionali del prefetto di Lecce Natalino Domenico Manno, del presidente della Provincia Fabio Tarantino, dell’assessore regionale al Welfare e Sport Cristian Casili, del sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone, del presidente di Confindustria Lecce Valentino Nicolì, della presidente di Amici di Nico S.r.l. Impresa Sociale Maria Antonietta Bove, del governatore del Distretto Lions 108 AB Puglia Girolamo Tortorelli, del direttore generale della ASL Lecce Stefano Rossi e della presidente della Fondazione "Semi d’Impresa – Luca Delle Donne" Amedea Francesca Nielli.





A seguire, spazio alle esperienze aziendali e agli incontri B2B con: Birra Salento Srl, CDS Hotel SpA, Links SpA, Marevivo Srl, Monteco SpA e Spinel Caffè Srl.





Cuore dell’iniziativa saranno i colloqui tra imprenditori e ragazzi coinvolti, organizzati in tavoli di confronto strutturati per favorire la conoscenza reciproca e la valorizzazione delle competenze.





La giornata si arricchirà inoltre di momenti di testimonianza e performance artistiche, dei giovani con neurodivergenza contribuendo a creare un contesto di relazione autentica tra tutti i partecipanti.





Le conclusioni saranno affidate a Maria Patrizia Aralla, coordinatrice distrettuale "Service Autismo ed Inclusione" Distretto Lions 108 AB Puglia.





Modera Maria Rosaria Polo, Ufficio Comunicazione e Stampa Confindustria Lecce.





"Skill Aut Day" si inserisce nel più ampio percorso avviato con il progetto "Job Aut Academy" e intende contribuire a colmare il divario tra scuola e lavoro, promuovendo un modello strutturato, misurabile e replicabile di inclusione, capace di generare valore sociale ed economico per l’intero territorio.