Latiano si mobilita per la vita: al via la giornata straordinaria di raccolta sangue firmata San Bernardo e AVIS



LATIANO (BR) – In un momento in cui la cultura del dono rappresenta il pilastro fondamentale della sanità territoriale, la Cooperativa San Bernardo, in stretta sinergia con la sezione AVIS di Latiano, annuncia una nuova importante iniziativa di solidarietà. – In un momento in cui la cultura del dono rappresenta il pilastro fondamentale della sanità territoriale, la Cooperativa San Bernardo, in stretta sinergia con la sezione AVIS di Latiano, annuncia una nuova importante iniziativa di solidarietà.





Martedì 14 aprile 2026, presso la sede dell’ASL in Viale delle Fosse Ardeatine, 24, i locali si trasformeranno in un presidio di speranza e generosità. Dalle ore 15:00 alle ore 19:00, la comunità è chiamata a rispondere a un appello che vede in prima linea, uniti nel medesimo intento, sia i cittadini che i professionisti del settore socio-sanitario.





L'iniziativa di quest'anno si distingue per una forte adesione interna: tutti i dipendenti della Cooperativa Sociale San Bernardo sono stati invitati ufficialmente a partecipare. Un segnale potente che parte dall'interno di un'organizzazione che ogni giorno opera per il benessere dei più fragili, dimostrando che il valore della cura non si esaurisce nel lavoro quotidiano, ma si estende al dono volontario e gratuito.





Sull'importanza dell'evento è intervenuto il Direttore Generale della Cooperativa San Bernardo, Giuseppe Natale, sottolineando il profondo legame tra la missione aziendale e la solidarietà: "Donare il sangue è l'atto di civiltà più alto che una comunità possa compiere. Per noi di San Bernardo, questo evento non è solo un appuntamento in calendario, ma l'estensione naturale della nostra missione quotidiana. Abbiamo invitato tutti i nostri collaboratori a partecipare perché crediamo fermamente che chi si prende cura degli altri per professione debba essere il primo a testimoniare il valore della vita attraverso questo gesto così semplice, ma immensamente prezioso. La solidarietà non è un concetto astratto: è qualcosa che scorre concretamente nelle nostre vene. Il messaggio resta inclusivo: la donazione è aperta a chiunque desideri dare il proprio contributo. Che si tratti di donatori abituali o di nuovi volontari, ogni sacca raccolta rappresenta una risorsa vitale per il sistema sanitario regionale. Ai donatori saranno offerti screening sanitari gratuiti e un ristoro dedicato al termine della donazione".





Per una migliore organizzazione, è gradita la prenotazione al numero: 3519523036.



