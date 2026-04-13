A Noci la presentazione della pièce letteraria 'Incroci' tratta dal nuovo romanzo-documentario di Mino Grassi



NOCI (BA) - Giovedì 17 aprile, alle ore 19.30, presso il Chiostro di San Domenico di Noci, si terrà la presentazione della pièce letteraria "Incroci", tratta dal nuovo libro di Mino Grassi, "INCROCI. Amori invisibili, figli di un dio minore", pubblicato da Ventotto Edizioni. - Giovedì 17 aprile, alle ore 19.30, presso il Chiostro di San Domenico di Noci, si terrà la presentazione della pièce letteraria "Incroci", tratta dal nuovo libro di Mino Grassi, "INCROCI. Amori invisibili, figli di un dio minore", pubblicato da Ventotto Edizioni.





L’evento rappresenta un importante appuntamento culturale dedicato alla letteratura contemporanea e ai temi dell’impegno civile. Il volume, definito dall’autore un "romanzo-documentario in movimento", conduce il lettore in un’odissea contemporanea tra le sponde del Mediterraneo, raccontando storie di marginalità, dolore, speranza e umanità. Guerre, deserti e mari diventano il teatro simbolico e reale di esistenze segnate da ferite profonde, ma anche dalla possibilità di un incontro capace di cambiare il destino.





La trama prende avvio da un primo incrocio, ambientato a Catania nel settembre 2017, in cui si sfiorano le vite di quattro protagonisti: Jamilah, che vende il proprio corpo; Samir, musicista afghano in cerca di pace; Gëzim, ex scafista in fuga dal passato; e Iryna, violinista ucraina alla ricerca della propria identità. Da quell’incontro nasce una vicenda intensa, attraversata da fughe, violenze, amori impossibili e ricerca di salvezza. L’"incrocio" diventa così il simbolo di un legame umano che sfida l’indifferenza e restituisce voce agli invisibili.





La serata sarà arricchita da saluti istituzionali, dalle letture a cura di Paola Masciulli e Roberto Malerba e dagli interventi musicali di Davide Romeo e Marco Vino. Sarà presente anche l’autore Mino Grassi, che interverrà nel corso dell’incontro.





"Incroci" non è soltanto un’opera letteraria, ma si inserisce in un più ampio percorso culturale e sociale. Il volume è infatti legato al progetto sociale no-profit "Mi ricordo ancora...", la Banca Multimediale della Memoria, e gode di prestigiosi patrocini, tra cui quelli della Regione Puglia e dell’Associazione Culturale Ventotto APS.





Mino Grassi, nato ad Alberobello e residente a Putignano, è giornalista pubblicista, editore e direttore del Concorso Nazionale di Scrittura Creativa "Scrivoanchio.it". È inoltre co-autore, insieme a don Aniello Manganiello, del volume "Legalità e scrittura, in viaggio verso Santiago". Dopo il successo dell’opera d’esordio "La Felicità degli Infelici" del 2022, da cui è stata tratta anche un’omonima pièce teatrale, torna con un lavoro che conferma la sua attenzione per una narrazione civile, intensa e profondamente umana.





L’iniziativa si propone come un’occasione di riflessione culturale e di partecipazione collettiva, capace di intrecciare parola, musica ed emozione in un’unica esperienza. L’ingresso è gratuito.