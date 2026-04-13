Polignano a Mare celebra Domenico Modugno: tre giorni tra musica, cinema e cultura
POLIGNANO A MARE - Dal 17 al 19 aprile Polignano a Mare ospita “Nel segno di Domenico Modugno: canzone d’autore, cinema, luoghi del cuore”, un grande evento culturale inserito nel progetto “Polignano a Mare Città della Musica”, dedicato alla valorizzazione della canzone d’autore italiana nel nome dell’artista simbolo della città.
L’iniziativa è organizzata dal Comune di Polignano a Mare in collaborazione con Regione Puglia e Puglia Culture, con la direzione artistica di Stefano Senardi e il coinvolgimento di realtà come il Club Tenco e il Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale.
Un progetto tra memoria e innovazione culturale
La tre giorni si inserisce in un percorso più ampio dedicato alla figura di Domenico Modugno, con l’obiettivo di trasformare Polignano a Mare in un punto di riferimento nazionale per la musica d’autore.
Il programma include incontri, concerti, proiezioni cinematografiche, visite guidate e momenti di confronto con studenti e operatori culturali. Centrale anche la firma di un accordo di collaborazione tra i Comuni di Polignano a Mare, San Pietro Vernotico e Lampedusa e Linosa, finalizzato alla valorizzazione dell’eredità artistica di Modugno.
Eventi, concerti e incontri
Tra gli appuntamenti principali:
- il concerto di Syria dedicato alla canzone d’autore e a Modugno;
- talk e convegni sul rapporto tra musica, cinema e cultura;
- la presentazione del volume “Cantautori nelle scuole”;
- proiezioni cinematografiche e materiali d’archivio sul percorso artistico di Modugno;
- visite nei luoghi simbolo della sua vita a Polignano.
Gran finale con le bande musicali
La manifestazione si chiuderà domenica 19 aprile con una parata di bande musicali guidata da Renzo Rubino, che attraverserà la città fino al lungomare intitolato a Modugno. Nel pomeriggio è prevista anche una visita a San Pietro Vernotico, uno dei luoghi legati alla formazione artistica del cantautore.
Un evento diffuso che conferma la volontà di Polignano a Mare di consolidarsi come “Città della Musica”, attraverso un progetto culturale continuo e strutturato che unisce memoria, identità e innovazione.