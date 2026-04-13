Polignano a Mare celebra Domenico Modugno: tre giorni tra musica, cinema e cultura

POLIGNANO A MARE - Dal 17 al 19 aprile Polignano a Mare ospita “Nel segno di Domenico Modugno: canzone d’autore, cinema, luoghi del cuore”, un grande evento culturale inserito nel progetto “Polignano a Mare Città della Musica”, dedicato alla valorizzazione della canzone d’autore italiana nel nome dell’artista simbolo della città.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Polignano a Mare in collaborazione con Regione Puglia e Puglia Culture, con la direzione artistica di Stefano Senardi e il coinvolgimento di realtà come il Club Tenco e il Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale.

Un progetto tra memoria e innovazione culturale

La tre giorni si inserisce in un percorso più ampio dedicato alla figura di Domenico Modugno, con l’obiettivo di trasformare Polignano a Mare in un punto di riferimento nazionale per la musica d’autore.

Il programma include incontri, concerti, proiezioni cinematografiche, visite guidate e momenti di confronto con studenti e operatori culturali. Centrale anche la firma di un accordo di collaborazione tra i Comuni di Polignano a Mare, San Pietro Vernotico e Lampedusa e Linosa, finalizzato alla valorizzazione dell’eredità artistica di Modugno.

Eventi, concerti e incontri

Tra gli appuntamenti principali:

il concerto di Syria dedicato alla canzone d’autore e a Modugno;

talk e convegni sul rapporto tra musica, cinema e cultura;

la presentazione del volume “Cantautori nelle scuole”;

proiezioni cinematografiche e materiali d’archivio sul percorso artistico di Modugno;

visite nei luoghi simbolo della sua vita a Polignano.



