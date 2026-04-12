“L’auto è di moda”: a Bari il fascino rétro incontra stile e creatività
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L’iniziativa, curata da Carmen Martorana Eventi, si inserisce nel programma della 9ª edizione del Gran Premio di Bari, organizzato dall’Old Cars Club. A condurre la serata sarà il “presentattore” Christian Binetti.
Protagoniste della passerella saranno creazioni che uniscono arte, moda e identità territoriale. In primo piano i gioielli eclettici della designer Marina Corazziari, che celebra i quarant’anni della sua carriera, insieme alla raffinata collezione di abiti firmata Floriana Formisano, proposta dall’Atelier Miss and Lady di Giulio Lovero.
Spazio anche all’arte sartoriale di Rosa Sblano, con la sua Scuola di Moda e Talento attiva nel capoluogo pugliese, a testimonianza del legame tra formazione e creatività.
A completare il quadro, l’hairstyle curato dal Team Scorpati del prestigioso salone Anna e Tonino International Coiffeur, realtà storica del settore.
A fare da cornice all’evento, l’esposizione di auto e moto d’epoca, che trasformerà il Teatro Margherita in un palcoscenico d’altri tempi, dove moda, design e motori si fondono in un racconto visivo di grande impatto.