Lecce ko a Bologna: 2-0 al “Dall’Ara”, giallorossi terzultimi
FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce esce sconfitto per 2-0 dal campo del Bologna allo stadio Stadio Renato Dall'Ara, nella 32ª giornata di Serie A. Una partita combattuta, ma decisa dagli episodi e dalla maggiore concretezza dei padroni di casa.
Nel primo tempo sono i salentini a partire con intraprendenza: all’8’ Nikola Stulic sfiora il vantaggio, mentre al 10’ Ylber Ramadani non riesce a inquadrare la porta. Il Bologna risponde al 15’ con Nicolò Cambiaghi, pericoloso sotto porta.
Il match si sblocca al 27’: Remo Freuler segna di testa, sfruttando una respinta dopo una traversa colpita da Riccardo Orsolini. I rossoblù continuano a spingere: al 39’ Jhon Lucumí non riesce a dare forza al colpo di testa, mentre al 41’ ancora Orsolini spreca una buona occasione.
Nella ripresa il Bologna gestisce e sfiora il raddoppio al 5’ con Michel Aebischer Sohm, che calcia alto da posizione favorevole. Il Lecce prova a reagire: al 30’ Walid Cheddira non concretizza, mentre al 32’ Mamadou Coulibaly sfiora il pareggio.
Nel recupero arriva il colpo del definitivo 2-0: al 91’ Orsolini chiude i conti con un diagonale preciso. Poco dopo, al 94’, Jens Odgaard va vicino al terzo gol.
In classifica, il Lecce resta in piena zona retrocessione, terzultimo a quota 27 punti insieme alla Cremonese. Il Bologna sale invece all’ottavo posto con 48 punti, confermando un campionato solido e competitivo.