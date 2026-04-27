Levante For 2026 alla Fiera del Levante: a Bari torna il grande evento tra fumetti, cosplay e cultura pop

BARI - È tutto pronto per la quarta edizione del Levante For, in programma il 30 e 31 maggio negli spazi del Nuovo Padiglione e nelle aree esterne della Fiera del Levante. L’evento si conferma uno dei principali appuntamenti del Sud Italia dedicati alla cultura pop, ai fumetti, ai giochi da tavolo, ai manga e al mondo cosplay.

Dopo il successo del 2025, che ha registrato circa 33.000 ingressi, la manifestazione torna con un’edizione in crescita sia per partecipazione che per contenuti, sostenuta anche da una forte interazione sui social e da una community sempre più ampia e attiva.

Il claim scelto per il 2026, “Presente di un futuro passato”, accompagna un’illustrazione firmata da Michele Giorgi, artista italiano noto a livello internazionale per collaborazioni con realtà come Wizards of the Coast su titoli iconici come Magic: The Gathering e Dungeons & Dragons. Giorgi sarà presente in fiera per incontrare il pubblico.

Il programma prevede ospiti provenienti da diversi ambiti della cultura pop. Nell’area Fun sono attese le QueenX (Elisa Rosselli, Lucia Miccinilli e Michela Ollari), voci storiche delle sigle delle Winx, protagoniste di un live accompagnato dal corpo di ballo SuperNova. Prevista anche la partecipazione di creator e divulgatori come Kodomo e Mauro Zingarelli.

Ampio spazio sarà dedicato al fumetto con la presenza di autori internazionali e italiani, tra cui Carmine Di Giandomenico, Liang Azha e Glenn Fabry, insieme a diverse case editrici del settore.

Non mancheranno aree gioco dedicate a LEGO®, giochi da tavolo e role play, oltre al contest “Kpop Dance Fight Fest”, con accesso diretto alla finale del Comicon di Bergamo. Confermata anche la collaborazione con Poste Italiane per annulli filatelici e una cartolina speciale dedicata all’evento.

Secondo il presidente della Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli, l’iniziativa rappresenta un esempio della capacità della fiera di dialogare con le nuove generazioni e valorizzare le industrie creative, rafforzando il ruolo di Bari come polo della cultura pop nel Mezzogiorno.

Con questa edizione, Levante For conferma la sua crescita e il suo ruolo di appuntamento centrale per gli appassionati del settore, trasformando la Fiera del Levante in un grande spazio di incontro tra immaginari, creatività e comunità.