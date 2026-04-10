Maxi frode sulle accise nel Salento: quattro misure cautelari

LECCE - Operazione della Guardia di Finanza nel Salento, dove sono state eseguite quattro misure cautelari personali, tra arresti domiciliari e interdizioni, nei confronti di altrettanti indagati.L’inchiesta, coordinata dalla Procura e condotta dai finanzieri di Lecce, ipotizza i reati di associazione a delinquere e violazioni fiscali, facendo emergere tre distinti sistemi fraudolenti legati all’utilizzo illecito di gasolio agricolo.Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbero stati distratti oltre 500mila litri di carburante agevolato, con un’evasione dell’accisa stimata in circa 156mila euro.Complessivamente risultano coinvolti 23 soggetti. Sono tuttora in corso perquisizioni e sequestri per un valore di circa 120mila euro, finalizzati al recupero delle somme illecitamente sottratte.