Puglia protagonista alla Bologna Children’s Book Fair 2026: editoria e illustrazione in vetrina

BARI - La Regione Puglia, insieme a Puglia Culture, partecipa alla Bologna Children’s Book Fair 2026 per valorizzare l’editoria regionale e promuovere il settore dell’illustrazione per l’infanzia.

L’appuntamento si svolge da lunedì 13 a giovedì 16 aprile 2026 nella cornice della fiera internazionale di Bologna, uno dei principali eventi mondiali dedicati ai contenuti editoriali per bambini e ragazzi.

Lo spazio istituzionale della Puglia sarà collocato nel Padiglione 26, stand A86, e ospiterà nove case editrici: Besa Muci, Sfera Edizioni, Mario Adda Editore, Progedit, Edizioni Dedalo, AnimaMundi, Kurumuny, ERF edizioni e Secop edizioni. L’obiettivo è rafforzare la presenza del sistema editoriale pugliese nei circuiti nazionali e internazionali.

La partecipazione rientra nel programma “Parole a Sistema”, strategia regionale dedicata allo sviluppo dell’editoria, che nel 2026 prevede un calendario di fiere internazionali tra cui il Salone del Libro di Torino, la Frankfurter Buchmesse, la Fiera del Libro di Tirana, la Feria Internacional del Libro di Guadalajara e Più Libri Più Liberi a Roma.

Elemento centrale della presenza pugliese sarà anche la promozione dell’illustrazione attraverso il catalogo “Illustrazione in Puglia 2026”, che raccoglie il lavoro di 95 illustratori attivi sul territorio regionale.

Nel corso dei quattro giorni sono previsti incontri, presentazioni, sessioni di illustrazione dal vivo e firmacopie con autori e illustratori. Tra gli appuntamenti figura anche la presentazione del Premio “La Magna Capitana”, dedicato alla letteratura per ragazzi.

La Bologna Children’s Book Fair, giunta alla 63ª edizione, si conferma uno dei principali hub internazionali per lo scambio di diritti editoriali e riunisce editori, autori, illustratori e professionisti del settore da circa 90 Paesi.