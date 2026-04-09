Minori e Social: l'Ambasciatore Cav. Dott. Antonio Cirillo lancia il 'Patto Nazionale per la Civiltà Digitale'



BARLETTA / ​ROMA – L’Ambasciatore Cav. Dott. Antonio Cirillo, intervenendo con fermezza nel dibattito sulla regolamentazione dei social network per i minori, ha delineato una visione che supera il semplice divieto legislativo per approdare a una vera e propria riforma etica della società. , intervenendo con fermezza nel dibattito sulla regolamentazione dei social network per i minori, ha delineato una visione che supera il semplice divieto legislativo per approdare a una vera e propria riforma etica della società.





Secondo l’Ambasciatore, la sfida digitale rappresenta oggi il fronte più delicato per la difesa della dignità umana. Non è più possibile tollerare che lo spazio virtuale diventi una terra di nessuno, dove la fragilità dell'adolescenza viene sacrificata sull'altare del profitto e dell'aggressività.





Un Appello Corale alla Nazione





In conclusione del suo intervento, l'Ambasciatore rivolge un monito appassionato che chiama a raccolta l’intera comunità, affinché nessuno si senta esonerato dal dovere di protezione:

- Ai Giovani: "Siate i custodi della vostra libertà. Non permettete a uno schermo di definire il vostro valore o di rubarvi il tempo prezioso della scoperta reale. Abbiate il coraggio di essere voi stessi, oltre i filtri e oltre i like, rifiutando ogni forma di prevaricazione".

- Ai Genitori: "Tornate a essere le prime sentinelle dei vostri figli. Il vostro 'no' a un uso improprio della tecnologia è un atto d'amore e di protezione. Riappropriatevi del ruolo educativo: la guida di un padre e di una madre vale più di qualsiasi algoritmo".

- Alla Società Civile: "Dobbiamo ricostruire una cultura del rispetto e dell'empatia. Non restiamo indifferenti davanti all'odio online. Ogni cittadino ha il dovere morale di promuovere una comunicazione che costruisca e che non distrugga".

- Allo Stato: "Le Istituzioni devono farsi scudo. Chiediamo leggi severe, verifiche rigorose e una sovranità digitale che metta al primo posto la salute mentale e la sicurezza dei cittadini più piccoli. Lo Stato deve garantire che il progresso non diventi mai un pericolo".





La Scelta di Campo





L’Ambasciatore Cav. Dott. Antonio Cirillo ribadisce che questa non è una battaglia contro il futuro, ma una battaglia per il futuro. Difendere i ragazzi dalle insidie dei social significa difendere il diritto di ognuno a una vita autentica, sicura e libera dalla violenza.

"Solo uniti — Stato, Famiglie e Istituzioni — potremo restituire speranza e dignità alle nuove generazioni, trasformando la rete in un luogo di opportunità e non in una trappola per l'anima".