Red Bull Cliff Diving 2026: al via la 17ª stagione, Polignano ancora protagonista

POLIGNANO A MARE - Sta per prendere il via la 17ª stagione della Red Bull Cliff Diving World Series, il circuito mondiale di tuffi da altezze estreme che riunisce i 24 migliori atleti del panorama internazionale in sfide spettacolari tra natura e architettura urbana.

La competizione si articolerà su sei tappe distribuite tra Asia, Europa e Nord America, con tre location al debutto assoluto nel calendario. Un format che punta a mettere alla prova la continuità di rendimento, la gestione della pressione e l’adattamento degli atleti a scenari sempre diversi, elementi centrali in una disciplina in cui ogni dettaglio tecnico può risultare decisivo.

La stagione si aprirà a Bali, dal 20 al 23 maggio, con un esordio storico in Indonesia. Le qualificazioni si svolgeranno alla Kroya Waterfall, dove verrà utilizzata una piattaforma installata in un contesto naturale unico, mentre le finali avranno luogo a Kelingking Beach, tra scogliere e acque turchesi che offriranno uno scenario altamente scenografico.

La seconda tappa è prevista a St. Petersburg il 5-6 giugno, con una gara ambientata sul lungomare trasformato in arena, pensata per avvicinare ulteriormente il pubblico agli atleti e alla spettacolarità dei tuffi.

Il 27 giugno il circuito farà tappa in Europa, a Copenaghen, dove le strutture del porto e le linee architettoniche della città faranno da cornice alle evoluzioni dei partecipanti, con piattaforme installate anche in contesti iconici come il Teatro dell’Opera.

Tra gli appuntamenti più attesi c’è anche la conferma dell’Italia con Polignano a Mare, in programma tra il 25 e il 27 settembre. Le scogliere pugliesi ospiteranno per la tredicesima volta una delle tappe più iconiche del circuito, attirando migliaia di spettatori e rappresentando una delle fasi decisive della stagione.

La World Series 2026 si preannuncia tra le più competitive di sempre, con un calendario rinnovato e location inedite che alzano ulteriormente il livello tecnico e spettacolare della disciplina, ormai diventata un riferimento globale per gli sport di tuffo dalle grandi altezze.