Lecce, stop per Antonino Gallo: stiramento e due gare saltate nella corsa salvezza

- Il Antonino Gallo si ferma per infortunio e il US Lecce dovrà fare a meno di uno dei suoi titolari nelle prossime gare decisive per la salvezza.

Il difensore giallorosso ha riportato uno stiramento che gli ha impedito di scendere in campo nella sfida contro l’Atalanta BC, disputata allo stadio Stadio Via del Mare nella 31ª giornata di Serie A.

Lo stop costringerà Gallo a saltare almeno altre due partite: quella di domenica 12 aprile alle 18 contro il Bologna FC 1909 allo stadio Stadio Renato Dall'Ara e la gara interna di lunedì 20 aprile alle 20:45 contro l’ACF Fiorentina, ancora al Via del Mare.

Il rientro è previsto, salvo complicazioni, per sabato 25 aprile alle 20:45 nella trasferta contro l’Hellas Verona FC allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi.

Finora Gallo è stato un elemento importante per il Lecce, con 30 presenze stagionali. Cresciuto calcisticamente tra Virtus Francavilla Calcio e Palermo FC (incluse le giovanili), ha anche vestito la maglia delle selezioni Italia Under-21 e Italia Under-20.

L’assenza del terzino rappresenta un problema per i salentini, impegnati nella fase decisiva del campionato con l’obiettivo di conquistare la permanenza in Serie A.