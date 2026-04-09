Montecarlo, Berrettini travolge Medvedev 6-0 6-0: avanzano anche Zverev, Ruud e Auger-Aliassime

Monte-Carlo Masters

Daniil Medvedev

- Nel torneo ATP Masters 1000 di, Matteo Berrettini firma una delle vittorie più clamorose della giornata imponendosi con un doppio 6-0 sul russonei sedicesimi di finale, conquistando l’accesso agli ottavi con una prestazione dominante dall’inizio alla fine.

Giornata amara invece per Lorenzo Musetti, eliminato dal monegasco Valentin Vacherot con il punteggio di 7-6, 7-5 al termine di un match combattuto ma deciso nei momenti chiave. Fuori anche Flavio Cobolli, sconfitto in due set dal belga Alexander Blockx (6-3, 6-3), incapace di trovare continuità al servizio.

Tra gli altri risultati di giornata, l’argentino Tomás Martín Etcheverry ha superato il francese Terence Atmane in rimonta (3-6, 6-3, 6-2), mentre il canadese Felix Auger-Aliassime ha avuto la meglio sul croato Marin Čilić con un doppio 7-6, 6-3.

Avanzano anche il norvegese Casper Ruud, vincente su Corentin Moutet (7-5, 6-3), il ceco Tomáš Macháč, che elimina Francisco Cerúndolo, e il brasiliano João Fonseca, protagonista di un successo in tre set contro Arthur Rinderknech.

Successo sofferto ma importante per Alexander Zverev, che supera il cileno Cristian Garín 4-6, 6-4, 7-5, mentre il ceco Jiří Lehečka batte Alejandro Tabilo al termine di una partita equilibrata. Chiude il quadro il belga Zizou Bergs, che sorprende il russo Andrey Rublev con un netto 6-4, 6-1.

Il torneo entra così nella fase calda, con diversi big già eliminati e un tabellone che si apre a possibili sorprese nei prossimi turni.