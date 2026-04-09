Lecce, Sottil fermo per lombosciatalgia: out contro Bologna, possibile rientro con la Fiorentina

Riccardo Sottil, attaccante dell’US Lecce, è fermo ai box per una lombosciatalgia che lo ha già costretto a saltare più gare di Serie A.

Il giocatore era stato convocato per la sfida contro il SSC Napoli al “Maradona”, rimanendo però in panchina senza entrare. Successivamente ha dovuto rinunciare alle partite contro AS Roma all’“Olimpico” e contro l’Atalanta BC al “Via del Mare”.

Sottil sarà assente anche nel prossimo impegno contro il Bologna FC 1909, previsto per domenica 12 aprile alle 18 al “Dall’Ara”. Il rientro potrebbe avvenire nel match di lunedì 20 aprile contro la ACF Fiorentina, nuovamente al “Via del Mare”.

In questa stagione l’attaccante ha collezionato 21 presenze in campionato con il Lecce. Nel suo percorso professionale ha maturato esperienze in diversi club italiani e nelle nazionali giovanili azzurre, con 12 presenze nell’Italy U21 e 3 nell’Italy U20.

Per il Lecce, impegnato nella lotta salvezza, l’assenza dell’esterno offensivo rappresenta un’ulteriore variabile in un finale di stagione particolarmente delicato.