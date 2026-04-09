Specchia in lutto: morto a 49 anni l’assessore alla cultura Emanuele Giangreco

SPECCHIA – Lutto nel mondo istituzionale e scolastico salentino per la scomparsa del professor Emanuele Giangreco, assessore alla cultura del Comune di Specchia, morto a 49 anni dopo una breve malattia.

Docente presso l’istituto IISS Don Tonino Bello - Comi di Tricase, Giangreco era una figura molto attiva nel territorio, impegnata in ambito politico, sociale e culturale.

La camera ardente sarà allestita nella sala consiliare del Municipio di Specchia, in via San Giovanni Bosco, mentre il sindaco ha proclamato il lutto cittadino per due giorni in segno di cordoglio.

Profondo dolore è stato espresso anche da ANCI Puglia, con la presidente Fiorenza Pascazio e il vicario Michele Sperti che hanno ricordato il suo impegno istituzionale e umano, sottolineandone la dedizione alla comunità e il ruolo di riferimento per il territorio.

Alla famiglia, all’amministrazione comunale e all’intera comunità di Specchia sono giunti numerosi messaggi di vicinanza e cordoglio in queste ore di lutto.