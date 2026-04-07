Noci aderisce all’iniziativa “Comuni Amici delle Api” per la tutela della biodiversità

NOCI - Il Comune di Noci ha ufficialmente aderito all’iniziativa “Comuni Amici delle Api”, rafforzando le politiche locali dedicate alla tutela dell’ambiente, della biodiversità e allo sviluppo sostenibile del territorio.

Il progetto rientra nella campagna di sensibilizzazione “CooBEEration Campaign” e riconosce alle api e all’apicoltura un ruolo centrale come elemento fondamentale per la sicurezza alimentare e il mantenimento degli equilibri ecosistemici.

Con questa adesione, l’amministrazione comunale si impegna a promuovere lo sviluppo dell’apicoltura locale, favorire la presenza di specie vegetali mellifere negli spazi pubblici e ridurre l’uso di prodotti chimici come erbicidi. L’obiettivo è quello di rendere più favorevoli gli ambienti urbani e rurali alla sopravvivenza degli insetti impollinatori.

Il programma prevede anche attività di sensibilizzazione rivolte a cittadini e scuole, oltre alla realizzazione di iniziative specifiche come i cosiddetti “giardini delle api”, spazi verdi progettati per favorire l’habitat degli impollinatori.

Tra le azioni previste rientrano inoltre interventi di prevenzione ambientale basati su metodi biologici e sostenibili per il controllo degli insetti, con l’obiettivo di coniugare tutela ecologica e qualità della vita.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di attenzione alle politiche ambientali e alla valorizzazione del territorio attraverso pratiche responsabili e a basso impatto.