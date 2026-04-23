Pallavolo giovanile, al via il Trofeo dei Tre Mari 2026: tre giorni tra Polignano, Monopoli e Fasano
BARI - Prenderà il via domani, venerdì 24 aprile 2026, la 18ª edizione del Trofeo dei Tre Mari, uno degli appuntamenti più rilevanti del panorama della pallavolo giovanile del Sud Italia, in programma fino a domenica 26 aprile.
La manifestazione, organizzata dal CR FIPAV Puglia insieme al Comitato Territoriale FIPAV Bari-Foggia, coinvolgerà le rappresentative regionali di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia, con le categorie giovanili maschili e femminili impegnate in tornei a girone unico.
In campo scenderanno atleti nati dal 2010 per il settore maschile e atlete nate dal 2011 per il femminile, a conferma della vocazione del torneo alla formazione tecnica e alla crescita dei giovani talenti.
Le gare si svolgeranno su quattro impianti distribuiti tra Polignano a Mare, Monopoli e Fasano:
Polignano a Mare, Palestra Carlettino – SMS “Sarnelli”
Monopoli, Palazzetto dello Sport “Antonio Gentile”
Fasano, Palestra I.I.S.S. “Leonardo Da Vinci”
Fasano, Palestra I.I.S.S. “Gaetano Salvemini”
La fase a gironi si disputerà tra venerdì e sabato, mentre le finali sono previste domenica 26 aprile a Fasano, con le sfide per il 3°-4° posto e per il 1°-2° posto, seguite dalla cerimonia di premiazione.
Accanto alla dimensione sportiva, il torneo conferma anche il proprio ruolo formativo per il settore arbitrale: saranno 30 gli arbitri coinvolti, provenienti dalle diverse regioni partecipanti, insieme a giovani direttori di gara in formazione e neo immessi nel ruolo regionale pugliese. Previsti anche momenti di approfondimento tecnico con osservatori arbitrali e docenti federali.
La giornata conclusiva sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube del CR FIPAV Puglia, con aggiornamenti in tempo reale sui risultati.
Tre giorni di sport, confronto e crescita che consolidano il Trofeo dei Tre Mari come appuntamento centrale per la pallavolo giovanile del Mezzogiorno.