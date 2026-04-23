Pallavolo giovanile, al via il Trofeo dei Tre Mari 2026: tre giorni tra Polignano, Monopoli e Fasano

BARI - Prenderà il via domani, venerdì 24 aprile 2026, la 18ª edizione del, uno degli appuntamenti più rilevanti del panorama della pallavolo giovanile del Sud Italia, in programma fino a domenica 26 aprile.

La manifestazione, organizzata dal CR FIPAV Puglia insieme al Comitato Territoriale FIPAV Bari-Foggia, coinvolgerà le rappresentative regionali di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia, con le categorie giovanili maschili e femminili impegnate in tornei a girone unico.

In campo scenderanno atleti nati dal 2010 per il settore maschile e atlete nate dal 2011 per il femminile, a conferma della vocazione del torneo alla formazione tecnica e alla crescita dei giovani talenti.

Le gare si svolgeranno su quattro impianti distribuiti tra Polignano a Mare, Monopoli e Fasano:

Polignano a Mare, Palestra Carlettino – SMS “Sarnelli”

Monopoli, Palazzetto dello Sport “Antonio Gentile”

Fasano, Palestra I.I.S.S. “Leonardo Da Vinci”

Fasano, Palestra I.I.S.S. “Gaetano Salvemini”

La fase a gironi si disputerà tra venerdì e sabato, mentre le finali sono previste domenica 26 aprile a Fasano, con le sfide per il 3°-4° posto e per il 1°-2° posto, seguite dalla cerimonia di premiazione.

Accanto alla dimensione sportiva, il torneo conferma anche il proprio ruolo formativo per il settore arbitrale: saranno 30 gli arbitri coinvolti, provenienti dalle diverse regioni partecipanti, insieme a giovani direttori di gara in formazione e neo immessi nel ruolo regionale pugliese. Previsti anche momenti di approfondimento tecnico con osservatori arbitrali e docenti federali.

La giornata conclusiva sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube del CR FIPAV Puglia, con aggiornamenti in tempo reale sui risultati.

Tre giorni di sport, confronto e crescita che consolidano il Trofeo dei Tre Mari come appuntamento centrale per la pallavolo giovanile del Mezzogiorno.