Francavilla Fontana, nuovo Regolamento TARI: agevolazioni per impianti sportivi comunali e istituzioni religiose



FRANCAVILLA FONTANA – Il Consiglio Comunale di Francavilla Fontana ha approvato il nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), che introduce importanti novità in materia per gli impianti sportivi di proprietà comunale, i luoghi di culto e gli immobili di proprietà delle istituzioni religiose. – Il Consiglio Comunale di Francavilla Fontana ha approvato il nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), che introduce importanti novità in materia per gli impianti sportivi di proprietà comunale, i luoghi di culto e gli immobili di proprietà delle istituzioni religiose.





L'articolo 23-ter del Regolamento prevede una riduzione della TARI fino al 70% – applicata sia sulla parte fissa che su quella variabile della tariffa – per gli impianti sportivi di proprietà comunale, limitatamente a tribune e spalti. La misura si giustifica con la minore produzione di rifiuti connessa a spazi il cui utilizzo è discontinuo, legato allo svolgimento di eventi sportivi e culturali. L'agevolazione è subordinata alla sottoscrizione di una convenzione tra gestore e Amministrazione Comunale, approvata con atto formale della Giunta, nella quale si stabilisce la misura concreta della riduzione e si individuano le utilità sociali e culturali a vantaggio della collettività che il gestore si impegna a garantire. Questo comporterà una maggiore di facilità di accesso alle strutture anche da parte di piccole associazioni sportive locali.





L'articolo 24 disciplina invece la posizione delle istituzioni religiose. I luoghi adibiti al culto e le loro pertinenze strette sono esclusi dall'applicazione della TARI per carenza del presupposto di legge, ossia la suscettibilità di produrre rifiuti urbani. Per gli altri immobili delle istituzioni religiose, il Regolamento prevede una riduzione del 70% sulla tassa annuale dovuta, a condizione che le istituzioni mettano a disposizione del Comune – e dunque della comunità cittadina – locali di valore storico-culturale per percorsi turistico-culturali o per la pubblica fruizione, oppure stipulino convenzioni per la promozione di attività assistenziali, culturali e sociali. In entrambi i casi, la riduzione è riconosciuta previa apposita convenzione con il Comune, approvata con atto deliberativo.





"Si tratta di un equilibrio responsabile tra sostenibilità finanziaria ed equità" dichiara l'assessore al Bilancio Carmine Sportillo "Il Regolamento premia chi produce benefici concreti per la collettività, orientando la leva fiscale verso comportamenti virtuosi".





"Queste misure consentono di trasformare il patrimonio culturale e religioso in un motore di sviluppo turistico e in uno spazio sempre più aperto alla comunità, favorendo solidarietà e aggregazione" aggiunge la vicesindaca con delega al Turismo Anna Maria Padula.





"Con questo Regolamento" dichiara il sindaco Antonello Denuzzo "abbiamo scelto di riconoscere il ruolo pubblico dello sport e valorizzare un patrimonio storico e culturale che appartiene all'intera comunità. Le convenzioni previste dal Regolamento sono la garanzia che le agevolazioni possano produrre benefici concreti per l’intera cittadinanza".