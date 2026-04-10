Polizia di Stato, De Santis: 'Grati per l’impegno quotidiano a tutela di cittadini e della legalità'

"Oggi, nel giorno del 174° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, è importante sottolineare l’importanza del lavoro e dell’impegno che quotidianamente viene svolto dalle donne e dagli uomini che sono in campo ogni giorno per garantire la legalità e la sicurezza dei cittadini. Il loro è un lavoro per cui essere grati, la loro è una vicinanza costante che si percepisce, nonostante le difficoltà, i numeri non sempre all’altezza delle sfide, che a volte sembrano impari, si pensi alle bande armate, come il commando del Foggiano sgominato dalla polizia nei giorni scorsi, che operava non solo in Puglia ma in tutta Italia, e di altri fenomeni criminali, soprattutto in un territorio come quello della provincia di Barletta – Andria – Trani. Per questo, voglio rivolgere un plauso e grande apprezzamento al Questore della Bat, Alfredo Fabbrocini e, tramite lui, a tutte e tutti gli agenti dei commissariati della provincia Bat e della Questura, per quello che fanno, insieme alle altre forze dell’ordine, con grande spirito di servizio e senza risparmiarsi".