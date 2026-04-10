PNRR, Lacarra (Pd): accolto ordine del giorno sulla proroga dei POC, ora attuazione al Governo

ROMA - A Roma è stato accolto un ordine del giorno relativo al Decreto PNRR che impegna il Governo a prorogare di un anno, fino al 31 dicembre 2027, il termine per il completamento degli interventi finanziati dai Programmi Operativi Complementari (POC) della programmazione comunitaria 2014-2020.

A darne notizia è il deputato del Partito Democratico Marco Lacarra, firmatario del provvedimento.

Secondo quanto sottolineato dal parlamentare, la proroga rappresenta un passaggio ritenuto significativo soprattutto per le regioni del Mezzogiorno e per i territori con maggiori ritardi di sviluppo, dove i POC costituiscono uno strumento essenziale per la realizzazione di opere e interventi pubblici già avviati.

Lacarra evidenzia come la misura sia finalizzata a evitare il disimpegno delle risorse e a consentire il completamento dei progetti già programmati, spesso rallentati da criticità legate a iter amministrativi complessi, difficoltà di approvvigionamento e conseguenze della fase pandemica.

Il deputato dem ha inoltre sottolineato che il prolungamento dei termini mira a garantire la piena attuazione degli investimenti pubblici e a ridurre il rischio di interruzioni che potrebbero compromettere opere strategiche per le comunità locali.

L’esponente del PD ha infine annunciato che seguirà da vicino l’iter di attuazione dell’impegno assunto dal Governo, chiedendo che le misure normative necessarie vengano adottate nel primo provvedimento utile.