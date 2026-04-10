Incidente mortale a Taranto: muore motociclista 54enne Massimo Musciacchio

TARANTO - Tragedia nella serata di ieri a Taranto, nella borgata di Lama, dove un grave incidente stradale ha provocato la morte di un uomo di 54 anni, Massimo Musciacchio.

Il sinistro è avvenuto in via Aleardi, in contrada Tre Fontane, e ha coinvolto la moto guidata dalla vittima e una BMW. L’impatto, secondo le prime ricostruzioni ancora al vaglio degli inquirenti, sarebbe stato particolarmente violento.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, senza però riuscire a salvare l’uomo. Il decesso è stato constatato direttamente sul luogo dell’incidente a causa delle gravi ferite riportate.

Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia locale, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto e accertare eventuali responsabilità.