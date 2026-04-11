Poggiofranco, nuova illuminazione nel giardino di viale Kennedy: al via i lavori

BARI - Sono partiti i lavori di potenziamento ed efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione nel giardino di viale Kennedy, nel quartiere Poggiofranco di Bari.

L’intervento rientra nell’accordo quadro da 4 milioni di euro destinato alla realizzazione di nuovi impianti e alla manutenzione di quelli esistenti, con particolare attenzione alle aree critiche sotto il profilo della sicurezza e della viabilità. Nel parco saranno installati 50 nuovi pali con corpi illuminanti a led, più efficienti e sostenibili.

“Con questo intervento completiamo la riqualificazione del giardino di viale Kennedy – ha spiegato l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi – già interessato dalla realizzazione dell’area fitness, delle zone ludiche per bambini e degli spazi dedicati ai cani. Il potenziamento dell’illuminazione consentirà ai cittadini di vivere l’area in sicurezza anche nelle ore serali”.

L’amministrazione ha inoltre annunciato che, a partire da inizio giugno, proseguiranno ulteriori interventi sul territorio grazie allo stesso accordo quadro. In programma la riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione nelle vie Che Guevara, Robert Kennedy e Giacomo Tauro, con la posa di nuovi cavi e l’installazione di corpi illuminanti a led a basso consumo energetico.