Barletta, incidente in scooter: 16enne in coma dopo lo schianto contro un’auto

BARLETTA - È ricoverato in condizioni gravissime nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Bari un ragazzo di 16 anni di Barletta, rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto intorno alle 4 del mattino in via Manzoni.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane viaggiava in sella a uno scooter insieme a un amico di 17 anni quando, durante un sorpasso di una e-bike, avrebbe perso il controllo del mezzo. Lo scooter si è poi schiantato contro un’auto parcheggiata lungo la strada.

Ad avere la peggio è stato il 16enne, che ha riportato un grave trauma cranico e toracico. Soccorso dagli operatori del 118, è stato trasportato d’urgenza al Policlinico di Bari, dove si trova attualmente in coma e in pericolo di vita.

La polizia di Stato ha avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.