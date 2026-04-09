'Puglia fuori classe': a Lecce il seminario per riscrivere il futuro dell’Educazione in Natura



LECCE - Il prossimo 13 aprile 2026, alle ore 16:00, l’Università del Salento ospiterà l’incontro-seminario dal titolo "Puglia fuori classe. Riprogettare i decreti per l’educazione in natura". - Il prossimo 13 aprile 2026, alle ore 16:00, l’Università del Salento ospiterà l’incontro-seminario dal titolo "Puglia fuori classe. Riprogettare i decreti per l’educazione in natura".





L’evento è promosso dal Comitato Regionale sull’Educazione in Natura e si colloca strategicamente all'interno delle attività del Corso di perfezionamento universitario in "Educazione in natura". L'obiettivo è aprire un confronto urgente e necessario sull’adeguamento normativo di un modello educativo sempre più centrale nel panorama pedagogico contemporaneo.





La sfida: coerenza tra visione politica e attuazione tecnica





La Puglia rivendica con orgoglio il suo ruolo di regione pioniera grazie alla Legge Regionale n. 2/2023 suAgriNido e AgriInfanzia. Tuttavia, il Comitato sottolinea l’urgenza di tradurre la visione legislativa in strumenti operativi efficaci: il regolamento attuativo della legge, di recente approvazione, risulta infatti, per alcuni aspetti, in contrasto con le reali peculiarità dell’educazione in natura. L’incontro nasce proprio con il proposito di avanzare istanze concrete di modifica del Regolamento, affinché le realtà di Educazione in Natura, AgriNido e AgriInfanzia possano finalmente fiorire sul territorio pugliese.





Un tavolo di confronto tra Istituzioni e Accademia





Il dibattito vedrà il coinvolgimento di autorevoli esponenti del mondo accademico, istituzionale e pedagogico, impegnati a trovare un equilibrio tra esigenze burocratiche e avanguardia educativa:

- Mariano Longo – Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali

- Loredana Capone: Presidente Commissione Ambiente Regione Puglia.

- Cristian Casili: Vicepresidente Regione Puglia con deleghe Welfare, Sport e Politiche giovanili.

- Ezio Del Gottardo: Professore di Pedagogia generale e sociale presso l'Università del Salento.

- Interverranno inoltre: Angelo Marinelli, l'Architetto Romina Occhinegro e l'Avvocato Tommaso Marazia, membri e portavoce del Comitato Regionale.





Un atto di civiltà per le nuove generazioni





"Riprogettare i decreti non è solo una questione tecnica, ma un atto di civiltà per garantire a bambini e bambine un approccio educativo rispettoso dei loro bisogni naturali di crescita e sviluppo armonico ed integrale" – spiegano gli organizzatori.

L’appuntamento è aperto alla stampa, ai protagonisti del comparto educativo interessati a definire i nuovi standard della "Puglia fuori classe", alle famiglie e a tutti i sostenitori del cambiamento educativo.





Dettagli dell’evento:

Titolo: Puglia fuori classe. Riprogettare i decreti per l’educazione in natura.

Data: 13 aprile 2026 - Ore: 16.00

Luogo: Studium 2000 - Edificio 6, Aula 7 – Via di Valesio - Università del Salento, Lecce