Bari, torna il Vintage Market alla Fiera del Levante: oltre 200 espositori per la 13ª edizione

BARI - È tutto pronto per la 13ª edizione del Vintage Market Bari, in programma sabato 11 e domenica 12 aprile nei padiglioni 19 e 20 della Fiera del Levante (ingresso Edilizia).

La manifestazione, organizzata da Bidonville Vintage Store, si conferma uno degli appuntamenti più importanti del Mezzogiorno dedicati al vintage e al second hand, con oltre 200 espositori provenienti da diverse regioni italiane e un’area espositiva di circa 10.000 metri quadrati.

Il cuore dell’evento sarà la grande area mercato, dove sarà possibile trovare articoli che spaziano dall’abbigliamento al modernariato, dai vinili ai libri usati, passando per giocattoli, oggetti da collezione, design, artigianato e prodotti di cosmesi bio. Un’offerta ampia che punta a valorizzare il riuso e l’economia circolare, nel segno dello slogan “Vintage is the way to save Planet”.

Accanto alla parte espositiva, il Vintage Market Bari proporrà anche un ricco programma di intrattenimento e attività collaterali. Sono previste aree dedicate ai bambini, laboratori creativi, esposizioni di auto d’epoca e momenti musicali con dj set e concerti dal vivo. Non mancheranno anche spazi food e street food con specialità locali.

L’evento punta inoltre a valorizzare giovani creativi e realtà artigianali emergenti, trasformandosi in una vetrina per nuove forme di espressione legate al riuso e alla sostenibilità. Nel corso delle due giornate si alterneranno workshop, attività ludiche e performance musicali che accompagneranno i visitatori fino alla chiusura serale.

L’ingresso è fissato a 3 euro, con accesso gratuito per alcune categorie, tra cui under 12, over 65, persone con disabilità e partecipanti alla corsa Vivicittà. La chiusura è prevista alle 22 di sabato e alle 21 di domenica.

Con questa edizione, il Vintage Market Bari si conferma non solo come evento commerciale, ma anche come spazio culturale e sociale dedicato alla sostenibilità, al riuso e alla creatività contemporanea.