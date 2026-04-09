Riqualificazione di via Manzoni, riapre il primo tratto tra Corso Italia e via Crisanzio

BARI - Proseguono i lavori di riqualificazione di via Manzoni, a Bari, nell’ambito di un intervento finanziato con fondi PNRR da circa 6,8 milioni di euro che prevede la trasformazione di circa 750 metri di strada carrabile in un viale alberato pedonale.

Entro la fine della settimana è prevista la riapertura completa del primo tratto compreso tra corso Italia e via Crisanzio. In quest’area sono già state completate le piantumazioni e parte della nuova pavimentazione, con la progressiva rimozione delle recinzioni di cantiere e la restituzione degli spazi alla fruizione pedonale.

Il progetto di rigenerazione urbana punta al recupero delle storiche basole in pietra lavica e alla realizzazione di una nuova configurazione dello spazio pubblico, con alberature, marciapiedi rinnovati e una diversa organizzazione della viabilità nei vari isolati.

Nei prossimi giorni i lavori si concentreranno su altri tratti della strada, con interventi differenziati: alcuni isolati saranno pedonalizzati e pavimentati con basole storiche recuperate, altri saranno invece rifiniti con nuove pavimentazioni in pietra lavica e calcarea, secondo schemi architettonici distinti.

Secondo il cronoprogramma, la conclusione complessiva dell’intervento è prevista entro il 30 giugno 2026. Nel frattempo, il Comune invita alla pazienza residenti e commercianti, sottolineando che la riqualificazione procede rispettando le fasi previste e coordinando i vari interventi sui sottoservizi.