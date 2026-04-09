Tabaccheria di Putignano sospesa per tre giorni: non emetteva scontrini

PUTIGNANO - A Putignano è stata disposta la sospensione temporanea di un’attività commerciale per mancata emissione di scontrini fiscali.Il provvedimento, della durata di tre giorni, è stato eseguito dalla Guardia di Finanza – tenenza locale – in attuazione di un ordine dell’Agenzia delle Entrate. I militari hanno apposto i sigilli a una tabaccheria situata nei pressi del corso principale del paese.Secondo quanto emerso dai controlli, l’irregolarità non riguardava la vendita di tabacchi o generi di monopolio, per i quali non è previsto l’obbligo di scontrino, ma la commercializzazione di altri prodotti come caramelle, dolciumi e bevande, per i quali invece è obbligatoria la certificazione fiscale.Le verifiche avrebbero evidenziato la mancata emissione degli scontrini su tali articoli, configurando una violazione delle norme tributarie. A seguito degli accertamenti, è scattato il provvedimento di chiusura temporanea dell’esercizio.