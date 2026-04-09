Festa Patronale di Fasano: cresce l’attesa per il primo super ospite



FASANO (BR) - Fasano si prepara a vivere, ancora una volta, uno degli appuntamenti più sentiti e attesi dell'anno. La Festa Patronale torna con la sua tradizione di grandi emozioni e, come sempre, porterà in città due ospiti musicali d'eccezione per le serate di domenica 21 giugno e lunedì 22 giugno. - Fasano si prepara a vivere, ancora una volta, uno degli appuntamenti più sentiti e attesi dell'anno. La Festa Patronale torna con la sua tradizione di grandi emozioni e, come sempre, porterà in città due ospiti musicali d'eccezione per le serate di domenica 21 giugno e lunedì 22 giugno.





L’atmosfera nella città é già carica: la domanda è sempre la stessa: «Chi sarà il cantante?»

Oggi arriva il primo segnale ufficiale: è stato lanciato uno spoiler che preannuncia l'imminente rivelazione del primo grande nome.





L'artista che salirà sul palco nella serata di domenica 21 giugno sarà annunciato domani alle ore 14:00 attraverso i canali ufficiali dell'evento.





Un annuncio destinato a catalizzare l'attenzione di tutta la città, e non solo, dando il via al conto alla rovescia verso una Festa Patronale che si preannuncia, ancora una volta, indimenticabile.