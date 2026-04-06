Ruffano e Torrepaduli in cammino per la solidarietà: l’11 aprile “Solidarietà in cammino”

RUFFANO - Un’intera comunità si mobilita a sostegno dei valori di solidarietà, partecipazione e benessere con l’iniziativa “Solidarietà in cammino”, in programma sabato 11 aprile 2026 tra Ruffano e Torrepaduli.

L’evento prevede una camminata solidale di circa quattro chilometri con partenza e arrivo al Parco Diego, in via G. Verga a Torrepaduli. Il raduno dei partecipanti è fissato alle 15:00, con partenza prevista alle 15:30 e conclusione nel tardo pomeriggio, intorno alle 18:00.

Un’iniziativa corale del territorio

A rendere particolarmente significativa la manifestazione è il coinvolgimento del tessuto associativo locale. La Pro Loco e le associazioni del territorio partecipano all’organizzazione dell’evento, contribuendo alla costruzione di un momento di aggregazione aperto a cittadini di tutte le età.

L’iniziativa si propone non solo come attività all’aria aperta, ma anche come occasione di sensibilizzazione e coesione sociale, con l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità e valorizzare il ruolo delle realtà associative locali.

Partecipazione aperta

La camminata è rivolta a famiglie, giovani e adulti, con l’invito a partecipare attivamente a una giornata dedicata alla condivisione e allo stare insieme. Per informazioni è possibile contattare la Pro Loco di Ruffano.