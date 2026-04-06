Venerdì 10 e sabato 11 aprile a Lecce il giornalista Riccardo Staglianò presenta 'Tassare i milionari' e partecipa all'incontro giornalismo narrativo tra tecnica, deontologia e Ia per 'Nel frattempo – Conversazioni sul futuro'



LECCE - Venerdì 10 e sabato 11 aprile a Lecce, il giornalista Riccardo Staglianò, inviato de il Venerdì di Repubblica, sarà ospite del festival diffuso Nel frattempo – Conversazioni sul futuro, ideato, organizzato e promosso dall’associazione Diffondiamo idee di valore, con la direzione di Gabriella Morelli, in collaborazione con numerosi partner pubblici e privati. - Venerdì 10 e sabato 11 aprile a Lecce, il giornalista Riccardo Staglianò, inviato de il Venerdì di Repubblica, sarà ospite del festival diffuso Nel frattempo – Conversazioni sul futuro, ideato, organizzato e promosso dall’associazione Diffondiamo idee di valore, con la direzione di Gabriella Morelli, in collaborazione con numerosi partner pubblici e privati.





Venerdì 10 alle 18:30 (ingresso libero) primo appuntamento alla Libreria Liberrima. In dialogo con il giornalista Vincenzo Maruccio (Nuovo Quotidiano di Puglia), l'autore presenterà "Tassare i milionari. Prendere ai ricchi per dare ai poveri" (Einaudi). Un saggio chiaro e documentato che affronta uno dei nodi centrali del presente: la crescente disparità economica. Tra dati, esempi e analisi, Staglianò propone di ripensare il sistema fiscale per renderlo più equo, tornando al principio costituzionale secondo cui chi ha di più deve contribuire di più. Al centro, l’ipotesi di una patrimoniale sui grandi patrimoni, spiegata senza slogan ma con argomentazioni accessibili e concrete.





Il giorno dopo, sabato 11 dalle 9:30 alle 12:30 (ingresso libero), all’Auditorium del Museo Castromediano di Lecce, Staglianò sarà tra i protagonisti di un incontro su "Giornalismo narrativo tra tecnica, deontologia e IA", promosso dal festival in collaborazione con il Polo Biblio Museale e con l’Ordine dei giornalisti della Puglia e valido per il riconoscimento di tre crediti formativi (formazionegiornalisti.it). A partire dal volume “Scrivere dal vero. Manuale di giornalismo narrativo” (Sellerio) si rifletterà sul racconto giornalistico come equilibrio tra qualità della scrittura, verifica dei fatti e responsabilità verso le persone e i contesti narrati. Interverranno Giuseppe Putignano, giornalista e coordinatore editoriale della Scuola di giornalismo Lelio Basso di Roma, e Maria Vittoria Dell’Anna, linguista e presidente del Consiglio didattico dei corsi di laurea di area Comunicazione dell’Università del Salento.





Riccardo Staglianò ha iniziato la sua carriera come corrispondente da New York per il mensile «Reset», ha poi lavorato al «Corriere della Sera» e, da vent’anni, scrive reportage e inchieste per il Venerdì di «Repubblica». Ha insegnato a lungo Nuovi media all’Università Roma Tre. Per Einaudi ha pubblicato Al posto tuo. Così web e robot ci stanno rubando il lavoro (2016), Lavoretti. Cosí la sharing economy ci rende tutti piú poveri (2018), L’affittacamere del mondo. Airbnb è la nostra salvezza o la rovina delle città? (2020), Gigacapitalisti (2022), Hanno vinto i ricchi. Cronache da una lotta di classe (2024) oltre a Tassare i milionari. Prendere ai ricchi per dare ai poveri (2026) e “Scrivere dal vero. Manuale di giornalismo narrativo” (Sellerio).





Prossimi appuntamenti





Per tutto l'anno Nel frattempo propone un calendario di presentazioni, talk, spettacoli ed eventi speciali, accompagnando il pubblico verso la tredicesima edizione di Conversazioni sul futuro (Lecce – 14/18 ottobre 2026). I prossimi appuntamenti accoglieranno, sempre a Lecce, Enzo Ciconte con Mafie del mio stivale. Storia delle organizzazioni criminali in Italia dalle origini fino ai social network (Manni Editori) al Convitto Palmieri (lunedì 20 aprile | ore 18:30), Francesca Veneziano con Amatevi gli uni sugli altri. La Genesi off (Besa/Muci) alla Biblioteca OgniBene (mercoledì 22 aprile | ore 18:30), Marianna Aprile con La promessa. Dal suffragio femminile alla prima donna a palazzo Chigi, storia di una rivoluzione incompleta (Rizzoli) al Convitto Palmieri (venerdì 24 aprile | ore 19:00), Valentina Petrini con Il prezzo della libertà alle Officine Culturali Ergot (mercoledì 29 aprile | ore 19:00). A maggio già confermate le presenze di Giorgio Zanchini (lunedì 18), Francesca Crescentini (domenica 24), Daniele Mencarelli (venerdì 29) e Silvia Semenzin (sabato 30).





Ingresso libero

Info 3394313397 | conversazionisulfuturo.it