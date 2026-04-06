Domenica 12 aprile al Teatro Nuovo Cinema Paradiso di Melendugno la rassegna 'Germogli' si conclude con 'Pelle d'asino'



MELENDUGNO (LE) - Una fiaba intensa e contemporanea che affida la propria forza espressiva a un linguaggio multidisciplinare capace di intrecciare parola, danza e musica elettronica. Domenica 12 aprile (ore 17:30 – ingresso 5 euro | info e prenotazioni 3894755191 – 3277372824) al Nuovo Cinema Paradiso di Melendugno, con Pelle d’asino di Catalyst e Kaos Balletto (dai 4 anni – tout public), si conclude la terza edizione di Germogli. Partita domenica 14 dicembre, la rassegna di teatro dedicata alle famiglie è nata dalla collaborazione tra Principio Attivo Teatro e il Comune di Melendugno, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia. - Una fiaba intensa e contemporanea che affida la propria forza espressiva a un linguaggio multidisciplinare capace di intrecciare parola, danza e musica elettronica. Domenica 12 aprile (ore 17:30 – ingresso 5 euro | info e prenotazioni 3894755191 – 3277372824) al Nuovo Cinema Paradiso di Melendugno, con Pelle d’asino di Catalyst e Kaos Balletto (dai 4 anni – tout public), si conclude la terza edizione di Germogli. Partita domenica 14 dicembre, la rassegna di teatro dedicata alle famiglie è nata dalla collaborazione tra Principio Attivo Teatro e il Comune di Melendugno, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.





Scritto e diretto da Riccardo Rombi, interpretato dall'attrice Giorgia Calandrini e dalla danzatrice Letizia Filippucci su coreografie di Roberto Sartori e musiche dal vivo di Giovanni Magaglio, vincitore del Premio Padova 2024 – Amici di Emanuele Luzzati, Pelle d’Asino è una fiaba di trasformazione, una partitura sonora per voce, suono e movimento che indaga le radici delle relazioni familiari più ancestrali e i sentimenti che li governano. La riscrittura della fiaba dello scrittore francese Charles Perrault nasce dalla volontà di attualizzare un classico della letteratura per ragazzi attraverso un linguaggio multidisciplinare che accompagna la protagonista in un percorso di crescita, che muovendo dal trauma dell’annuncio del padre che vuol farne la sua sposa, la condurrà, attraverso un coraggioso viaggio nell’età adulta. La voce attoriale ricopre così un doppio compito: da un lato quello di architettura sonora e veicolo emozionale, dando vita agli innumerevoli personaggi della fiaba; dall’altro conduce lo spettatore nella dimensione interiore della ragazza. Mentre il corpo della danzatrice diventa codice interpretativo, traducendo sulla scena sentimenti, pensieri ed emozioni. Così il piano musicale rappresenta il contrappunto necessario per descrivere vere e proprie dimensioni e ambienti sonori, all’interno dei quali si muoveranno i tanti personaggi di questa fiaba.





Germogli ha proposto un cartellone multidisciplinare spaziando dalla narrazione al circo contemporaneo, dal teatro di figura alla danza. Prima dell'appuntamento finale con Pelle d’asino di Catalyst e Kaos Balletto, sono andati in scena La fabbrica del tempo di Principio Attivo Teatro e La luna nel letto, Love in in the air - Confessioni di un giocoliere di Andrea Farnetani, Cracrà Punk di Fontemaggiore e La storia di Hansel e Gretel di Teatro Crest. La rassegna ha accolto anche il Piccolo laboratorio di teatro e idee sparse per bambine e bambini dai 4 ai 6 anni, un percorso che ha messo al centro il piacere della sperimentazione attraverso il gioco, il corpo e la voce.





Info e prenotazioni

Ingresso 5 euro

3894755191 – 3277372824

www.facebook.com/PrincipioAttivoTeatro