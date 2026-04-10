Sabyna, la cantautrice pugliese presenta il nuovo singolo “Sotto Zero”





E' disponibile su tutte le piattaforme digitali “Sotto Zero”, il nuovo singolo di Sabina Chiaromonte, in arte Sabyna (etichetta MC Music Production).

Il brano, scritto da Clelia Scalzo e Matteo Maniglio, segna un’evoluzione significativa nel percorso dell’artista, che in questo nuovo capitolo sceglie un sound pop urban solido, moderno e ricercato. In “Sotto Zero”, la profondità dei contenuti si intreccia con una produzione contemporanea, delineando con chiarezza l’identità sonora e la direzione artistica della giovane cantante pugliese

Arriva un momento in cui le consapevolezze diventano più forti dei legami che il tempo ha trasformato in abitudini — abitudini di cui, alla fine, si scopre di poter fare a meno.

È proprio questo il cuore del brano: Sabyna mette a fuoco un messaggio diretto e universale — chi ti vuole davvero bene resta, sempre. Non solo nei momenti felici, ma soprattutto quando tutto si fa difficile. Non è necessariamente chi conosci da sempre a salvarti, ma chi, anche da poco, sceglie senza esitazione di tenderti la mano quando cadi.

Sabina Chiaromonte, in arte Sabyna, è una giovane cantante originaria di Gravina in Puglia (Ba), classe 2010. Fin da piccolissima si avvicina alla musica, coltivando una forte passione per il canto e per l’espressione artistica. Dal 2023 intraprende un percorso di formazione vocale strutturato e continuo, lavorando con determinazione alla costruzione della propria identità artistica. Il suo stile si inserisce nel panorama pop urban, attraverso cui esprime sensibilità, personalità e una visione fresca e contemporanea. Nel corso del suo percorso ha partecipato — e continua a partecipare — a masterclass di alto livello in ambito didattico, artistico e discografico, confrontandosi con professionisti di rilievo del settore. Attualmente è impegnata in un importante percorso di crescita artistica e discografica, finalizzato alla produzione di nuovi brani inediti.

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