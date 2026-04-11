Sanità pugliese, Lobuono: “Situazione critica, possibile il commissariamento”

BARI - “La situazione della sanità regionale continua ad aggravarsi e a destare forte preoccupazione”. È quanto afferma Luigi Lobuono, presidente del gruppo Misto, intervenendo con una nota sullo stato del sistema sanitario in Puglia.

Secondo Lobuono, la crisi del settore sarebbe il risultato di anni di gestione inefficace e oggi non più sostenibile. Pur riconoscendo le difficoltà affrontate dagli attuali amministratori, il consigliere sottolinea come le criticità non possano essere attribuite esclusivamente all’aumento della spesa farmaceutica o ai costi del personale legati ai rinnovi contrattuali e alle nuove assunzioni.

Nel suo intervento, Lobuono richiama anche le valutazioni dei ministeri competenti, secondo cui una parte significativa del deficit strutturale, stimato in circa 100 milioni di euro annui, deriverebbe dalla mancata applicazione delle misure previste dal DM 77, relativo alla riorganizzazione della sanità territoriale e al contenimento degli sprechi.

Alla luce di questo quadro, il presidente del gruppo Misto ritiene necessario valutare “scelte coraggiose”, arrivando a ipotizzare il commissariamento della Regione Puglia come strumento per affrontare una fase definita particolarmente complessa. Una misura che, precisa, non rappresenterebbe una resa, ma una possibile soluzione per riportare ordine e sostenibilità nel sistema sanitario regionale.