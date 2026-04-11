Sinner in finale a Monte-Carlo per la prima volta: Zverev battuto 6-4 6-1

MONTE-CARLO - Jannik Sinner conquista la prima finale in carriera al Masters 1000 di Monte-Carlo superando in maniera netta il numero 3 del mondo Alexander Zverev con il punteggio di 6-4, 6-1 in un’ora e 20 minuti di gioco.

Una prestazione solida e dominante per l’azzurro, che ha controllato il match dall’inizio alla fine, imponendo ritmo e precisione e lasciando poche possibilità di rientro all’avversario.

In finale Sinner attende ora il vincente della seconda semifinale tra Carlos Alcaraz e Valentin Vacherot, con l’obiettivo non solo del titolo ma anche di un possibile avvicinamento alla vetta del ranking mondiale.

Il torneo è trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.