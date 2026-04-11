Serie B, il Bari cade 2-0 contro il Monza all’U-Power Stadium

FRANCESCO LOIACONO - Sconfitta esterna per il SSC Bari, battuto 2-0 dal AC Monza all’U-Power Stadium nella trentaquattresima giornata di Serie B.La partita si apre con ritmi vivaci già nei primi minuti. Al 3’ il Bari prova a rendersi pericoloso con Artioli, ma il suo destro su punizione termina fuori dallo specchio. Due minuti dopo risponde il Monza con Matteo Pessina, che sfiora il vantaggio. Al 22’ è Dany Mota Carvalho ad andare vicino al gol, mentre al 32’ il Bari sfiora la rete con Rao. Nel finale di primo tempo i brianzoli continuano a spingere: al 38’ Filippo Delli Carri non riesce a impattare bene di testa e al 41’ Samuele Birindelli non concretizza una buona occasione.Nella ripresa il Monza trova il meritato vantaggio al 50’: Pedro Obiang finalizza di sinistro su cross di Andrea Petagna. Il Bari prova a reagire ma fatica a rendersi realmente pericoloso. Al 77’ lo stesso Petagna colpisce il palo con un destro potente, preludio al raddoppio che arriva due minuti più tardi: ancora Pessina, con una girata di sinistro su assist di Giuseppe Caso, firma il 2-0.Nel finale il Bari ha una chance per riaprire la gara con Verreth, ma il suo destro termina a lato da buona posizione. In pieno recupero, al 93’, Lorenzo Colombo sfiora il tris per il Monza.Con questa sconfitta il Bari resta a mani vuote e guarda già al prossimo impegno: nella trentacinquesima giornata affronterà il Venezia FC sabato 18 aprile alle ore 15 allo Stadio San Nicola.