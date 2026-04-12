Dove l’anima incontra la materia: nuovi riti di bellezza al Fiermonte Museum di Lecce

Fiermonte Museum Lecce (Ph Bruno Barillari)





LECCE - Al Fiermonte Museum, nel cuore silenzioso di Lecce, tra pietre antiche e giardini che custodiscono memorie, l’arte torna a farsi esperienza viva e intima, un respiro condiviso che attraversa corpi, parole e materia, in un luogo dell’anima dedicato ad Antonia Fiermonte (1914–1956), pittrice e violinista, donna libera e ardente, musa e artista capace di incarnare la forza della creatività e il coraggio di scegliere sempre la propria voce. Protagonista di una vita intensa e romanzesca che dalla Puglia la condusse in Francia, tra artisti, amori e resistenza, fino a diventare simbolo eterno di passione e libertà, presenza ancora viva nelle stanze del museo che oggi ne custodiscono lo spirito.





Qui, a partire da domenica 12 aprile dalle 11.00 alle 12.00 con ingresso libero, prende forma "Antonia e le altre", un gruppo di lettura che è molto più di un semplice appuntamento: è un invito a ritrovarsi, a riconoscersi, a raccontarsi attraverso le storie di donne che, come Antonia, hanno creato, innovato e lasciato un segno nel loro tempo, dando vita a uno spazio non convenzionale fatto di ascolto e connessioni. Articolato in otto incontri, che diventeranno un rituale condiviso di parole e visioni, sarà inaugurato da una visita guidata condotta dalla curatrice del museo Marta Siciliano e dalla presentazione del bookclub a cura della professoressa Margherita Prisco, in un dialogo tra arte, memoria e presente che apre nuove possibilità di incontro.





Il viaggio prosegue il 18 aprile, dalle 11.00 alle 13.00 su prenotazione, con il laboratorio per adulti guidato dalla maestra ceramista Monica Righi, un’esperienza che abbandona ogni rigidità tecnica per lasciare spazio al gesto, all’istinto, al contatto diretto con la materia viva, dove la ceramica diventa linguaggio personale e processo libero, in sintonia con la vocazione del museo alla ricerca artistica e alla sperimentazione, un tempo sospeso in cui le mani pensano e la forma emerge senza forzature.





E ancora, il 19 aprile dalle 10.30 alle 12.30 su prenotazione, il museo si apre all’immaginazione dei più piccoli con il laboratorio LEGO STEAM, un invito al viaggio come scoperta e avventura, dove i bambini costruiscono mondi, mezzi e scenari tra passato, presente e futuro, intrecciando fantasia e tecnologia in un’esperienza creativa che accende visioni e possibilità.





Ogni appuntamento si inserisce in una programmazione che non è mai solo calendario ma racconto continuo, dove ogni incontro diventa occasione per abitare il museo in modo nuovo, attraversarlo con lo sguardo e con il sentire, riscoprendo il valore del tempo condiviso e della bellezza che unisce, con l’ulteriore dono del primo venerdì del mese a ingresso gratuito, come gesto di apertura e accoglienza.





Così il Fiermonte Museum si conferma non solo custode di opere, ma spazio vivo in cui l’eredità di Antonia Fiermonte continua a vibrare, tra arte e relazioni, memoria e presente, in un dialogo sottile e profondo che invita chi entra a lasciarsi trasformare. www.fiermontemuseum.com





Info: Fiermonte Museum, vicolo dei Raynò 4, Lecce – tel. 3701357664 – www.fiermontemuseum.com

Chiuso lunedì e martedì. Aperto dal mercoledì al sabato (11-17), domenica (10-13). Ingresso su prenotazione, telefonando o whatsapp al n. 3701357664 o scrivendo email arts@fiermontemuseum.com



