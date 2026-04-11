Ostuni, i giovani Emanuele Amodio e Karol Pastore tra gli 'Alfieri della Repubblica': esempio di amicizia, coraggio e inclusione



OSTUNI (BR) - Una bellissima notizia per la città di Ostuni: i due giovani Emanuele Amodio e Karol Pastore sono stati insigniti del prestigioso titolo di "Alfieri della Repubblica" dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il riconoscimento rientra nell’ambito delle onorificenze assegnate a 28 giovani che nel 2025 si sono distinti per senso civico, altruismo e solidarietà, in linea con il tema dell’edizione: "Sperimentare e comunicare la solidarietà". - Una bellissima notizia per la città di Ostuni: i due giovani Emanuele Amodio e Karol Pastore sono stati insigniti del prestigioso titolo di "Alfieri della Repubblica" dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il riconoscimento rientra nell’ambito delle onorificenze assegnate a 28 giovani che nel 2025 si sono distinti per senso civico, altruismo e solidarietà, in linea con il tema dell’edizione: "Sperimentare e comunicare la solidarietà".





Emanuele Amodio è stato premiato per la naturalezza e la profondità del legame che lo unisce fin dall’infanzia all’amico Karol, costretto su una sedia a rotelle. La sua presenza costante, discreta e affidabile rappresenta un esempio concreto di come i piccoli gesti quotidiani possano trasformarsi in inclusione autentica. Attraverso la semplicità della loro amicizia, Emanuele dimostra quanto sia possibile costruire relazioni basate sul rispetto delle differenze e sulla condivisione delle responsabilità.





Karol Pastore, invece, ha ricevuto il riconoscimento per la forza e la determinazione con cui affronta una patologia complessa, senza rinunciare a vivere pienamente la propria età. Il suo impegno nella scuola e nello sport, in particolare nel powerchair football, testimonia una straordinaria resilienza e una capacità di guardare al futuro con fiducia. La sua esperienza lo rende un punto di riferimento positivo per chi lo circonda.





Il valore di questo importante riconoscimento si estende anche alla comunità scolastica dell’ITET Pantanelli-Monnet e all’intera città di Ostuni. La candidatura, sostenuta dal dirigente scolastico Natale Palmisano insieme al Consiglio di classe e alla coordinatrice Grazia Ugenti, si è concretizzata con la nota ufficiale della Presidenza della Repubblica, suscitando orgoglio e soddisfazione condivisi da famiglie, studenti, docenti e personale scolastico.





Una storia che racconta come solidarietà, amicizia e coraggio possano diventare esempi concreti per tutta la comunità.