Serie C, girone C: Monopoli e Cerignola pareggiano, ko Altamura
|Ss Monopoli 1966
FRANCESCO LOIACONO - Giornata di risultati contrastanti per le pugliesi nella 35ª giornata del girone C di Serie C.
Il Monopoli Calcio impatta 1-1 contro il Trapani Calcio allo Stadio Vito Simone Veneziani. Sono gli ospiti a passare in vantaggio al 37’ del primo tempo con Knezovic, a segno di testa. Nella ripresa, al 22’, arriva il pareggio dei biancoverdi con Scipioni, che finalizza di destro su cross di Battocchio. Con questo risultato il Monopoli sale a quota 52 punti, al settimo posto.
Stesso punteggio e stessa posizione in classifica per l’Audace Cerignola, che pareggia 1-1 contro il Latina Calcio allo Stadio Domenico Monterisi. A sbloccare la gara sono gli ospiti al 32’ con Fasan, autore di una girata al volo di sinistro su assist di Parigi. Il pareggio arriva nella ripresa, all’11’, con Ruggiero che insacca con un rasoterra di destro su cross di Maiuri.
Sconfitta invece per il Team Altamura, battuto 2-0 dal Sorrento Calcio allo Stadio Alfredo Viviani. I campani passano in vantaggio al 20’ con D’Ursi su calcio di rigore, concesso per un fallo del portiere Alastra su Sabbatani. Nella ripresa, al 22’, lo stesso D’Ursi firma il raddoppio con una facile conclusione a porta vuota. L’Altamura resta così all’undicesimo posto con 43 punti.
Nel prossimo turno, la 36ª giornata in programma domenica 12 aprile alle 14:30, il Monopoli sarà impegnato contro l’Atalanta Under 23 a Caravaggio, il Cerignola affronterà la Casertana FC allo stadio Pinto, mentre l’Altamura sfiderà il Giugliano Calcio allo stadio D’Angelo.