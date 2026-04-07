Serie C, il Casarano batte il Potenza 2-1 al Capozza
Casarano Calcio
FRANCESCO LOIACONO - Successo importante per il Casarano Calcio, che supera 2-1 il Potenza Calcio allo Stadio Giuseppe Capozza nella 35ª giornata del girone C di Serie C.
Il match si sblocca al 14’: Ferrara porta in vantaggio i padroni di casa con una conclusione di destro dalla distanza. Il Potenza prova a reagire e al 22’ sfiora il pari con Petrungaro. Il Casarano resta pericoloso e al 35’ Leonetti non trova la porta, mentre al 42’ va ancora vicino al raddoppio.
Nella ripresa il Potenza tenta di rientrare in partita, ma al 28’ Petrungaro non riesce a concretizzare una buona occasione. A colpire è invece il Casarano al 37’, con Chiricò che firma il 2-0 con un rasoterra di sinistro.
Gli ospiti accorciano le distanze al 41’ con Adjapong, a segno con una girata di destro, ma non basta per evitare la sconfitta.
Con questo successo il Casarano sale al nono posto con 50 punti, mentre il Potenza resta decimo a quota 44. Nella prossima giornata, la 36ª, i pugliesi affronteranno il Latina Calcio domenica 12 aprile alle 14:30 allo Stadio Domenico Francioni.