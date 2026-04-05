Serie A, Lecce-Atalanta: sfida salvezza ed Europa al “Via del Mare”
FRANCESCO LOIACONO – Sfida cruciale domani alle ore 15 allo stadio Stadio Via del Mare, dove il US Lecce ospiterà l’Atalanta BC nella 31ª giornata di Serie A.
I salentini arrivano dalla sconfitta di misura contro la AS Roma allo stadio Olimpico e sono chiamati a una vittoria fondamentale per avvicinarsi alla salvezza. Dall’altra parte, i bergamaschi vogliono dare continuità al successo ottenuto contro l’Hellas Verona per restare in corsa per un posto in Europa League.
Il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, dovrà fare i conti con diverse assenze: indisponibili Sottil, Camarda, Gaspar e Berisha. In campo dovrebbero agire Gandelman e Ngom sulle corsie esterne, con Pierotti in cabina di regia e il tandem offensivo composto da Stulic e Banda.
Situazione non semplice anche per l’Atalanta, con l’allenatore Raffaele Palladino che dovrà rinunciare a Scamacca e Hien per problemi muscolari. Sulle fasce previsti Zappacosta e Bernasconi, con Zalewski alle spalle delle punte Krstovic e De Ketelaere.
A dirigere l’incontro sarà Federico La Penna della sezione di Roma.
L’ultimo precedente in Serie A al “Via del Mare” sorride nettamente all’Atalanta, che si impose con un netto 4-0 grazie alle reti di Brescianini (doppietta) e Retegui (doppietta), in una gara dominata dai nerazzurri.
Domani, però, il contesto sarà diverso: per il Lecce è una partita da dentro o fuori nella corsa salvezza, mentre l’Atalanta punta a consolidare le proprie ambizioni europee.