Serie A, Lecce-Atalanta: sfida salvezza ed Europa al “Via del Mare”

Stadio Via del Mare

US Lecce

Atalanta BC

– Sfida cruciale domani alle ore 15 allo stadio, dove ilospiterà l’nella 31ª giornata di Serie A.

I salentini arrivano dalla sconfitta di misura contro la AS Roma allo stadio Olimpico e sono chiamati a una vittoria fondamentale per avvicinarsi alla salvezza. Dall’altra parte, i bergamaschi vogliono dare continuità al successo ottenuto contro l’Hellas Verona per restare in corsa per un posto in Europa League.

Il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, dovrà fare i conti con diverse assenze: indisponibili Sottil, Camarda, Gaspar e Berisha. In campo dovrebbero agire Gandelman e Ngom sulle corsie esterne, con Pierotti in cabina di regia e il tandem offensivo composto da Stulic e Banda.

Situazione non semplice anche per l’Atalanta, con l’allenatore Raffaele Palladino che dovrà rinunciare a Scamacca e Hien per problemi muscolari. Sulle fasce previsti Zappacosta e Bernasconi, con Zalewski alle spalle delle punte Krstovic e De Ketelaere.

A dirigere l’incontro sarà Federico La Penna della sezione di Roma.

L’ultimo precedente in Serie A al “Via del Mare” sorride nettamente all’Atalanta, che si impose con un netto 4-0 grazie alle reti di Brescianini (doppietta) e Retegui (doppietta), in una gara dominata dai nerazzurri.

Domani, però, il contesto sarà diverso: per il Lecce è una partita da dentro o fuori nella corsa salvezza, mentre l’Atalanta punta a consolidare le proprie ambizioni europee.