Tennis Barletta, finale tra Ribecai e Neumayer all’Open della Disfida

BARLETTA – Saranno l’italiano Michele Ribecai e l’austriaco Lukas Neumayer a contendersi il titolo della 26ª edizione dell’Open della Disfida di Barletta “Trofeo Lapietra”. La finale è in programma domani, domenica 5 aprile, alle ore 15 sui campi del Circolo Tennis “Hugo Simmen”.

La giornata odierna è stata particolarmente intensa: per recuperare le partite rinviate a causa della pioggia dei giorni scorsi, si sono disputati sia i quarti di finale che le semifinali, dando vita a una vera maratona tennistica durata oltre otto ore e seguita da un pubblico numeroso e partecipe.

Grande protagonista è stato il 23enne lucchese Ribecai, entrato in tabellone come “lucky loser” al posto dell’infortunato Dalibor Svrčina. Nei quarti ha beneficiato del ritiro del croato Mili Poljicak, già sotto nel punteggio (6/1, 3/1), mentre in semifinale ha superato con un doppio 7/5 l’ucraino Vitaliy Sachko, finalista della scorsa edizione, conquistando così l’accesso alla sua prima finale nel torneo barlettano.

Percorso più lineare per Neumayer: nei quarti ha dominato l’italiano Enrico Dalla Valle con un netto 6/1, 6/1, mentre in semifinale ha approfittato del ritiro del britannico Felix Gill, dopo aver vinto il primo set 6/3 ed essere in vantaggio 3/1 nel secondo.

Domani, dunque, Barletta si prepara a vivere l’atto conclusivo del Challenger ATP da 100mila euro di montepremi, in una giornata che unirà sport e festa. L’ultimo successo italiano nel torneo risale al 2021, quando Giulio Zeppieri conquistò il titolo battendo in finale Flavio Cobolli.

Biglietti disponibili online e direttamente presso il circolo: tutto è pronto per una finale che promette spettacolo.