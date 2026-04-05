Serie C, il Foggia cade a Cosenza: decide Ciotti, rossoneri sempre più in difficoltà

– Sconfitta pesante per il Calcio Foggia 1920, battuto 1-0 dal Cosenza Calcio allo stadio San Vito-Luigi Marulla nella 35ª giornata del girone C di Serie C.

A decidere la gara è stata la rete di Ciotti al 7’ del primo tempo, con una conclusione dalla distanza che ha sorpreso la difesa rossonera. Il Cosenza ha avuto diverse occasioni per chiudere il match già nella prima frazione: al 35’ Baez non ha trovato la porta e al 42’ lo stesso attaccante si è fatto parare un calcio di rigore da Perucchini, concesso per un fallo di mano di Menegazzo.

Nella ripresa i padroni di casa hanno continuato a spingere: Beretta ha sfiorato il raddoppio al 7’, mentre un minuto dopo Florenzi ha colpito il palo di testa. Il Foggia ha provato a reagire con Nocerino al 14’, senza però trovare il gol.

Nel finale, ancora occasioni per il Cosenza con Moretti, Caporale ed Emmausso, mentre il Foggia ha sfiorato il pareggio con Garofalo al 43’. Nei minuti di recupero, al 92’, è stata annullata una rete a Cangiano per fallo di Giron su Ciotti, spegnendo le ultime speranze rossonere.

La classifica si fa sempre più complicata per il Foggia, ora terzultimo con 26 punti, mentre il Cosenza consolida il terzo posto salendo a quota 63.

Nel prossimo turno, domenica 12 aprile, il Foggia tornerà in campo allo stadio Pino Zaccheria, dove affronterà nuovamente il Cosenza in una sfida cruciale per la corsa salvezza.