SS16, scontro tra camion e suv in direzione nord: traffico in tilt e code fino a Japigia

BARI - Questa mattina si è verificato un incidente stradale lungo la Strada Statale 16 Adriatica, in direzione nord, all’altezza dello svincolo 8 autostradale.

Per cause ancora in corso di accertamento, un camion e un SUV si sono scontrati violentemente, provocando pesanti ripercussioni sulla circolazione. L’impatto ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia stradale, impegnati sia nella gestione dell’emergenza sia nei rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Al momento non sono state rese note le condizioni delle persone coinvolte.

L’incidente ha causato forti rallentamenti e lunghe code in direzione nord, con disagi che si sono estesi fino alla zona di Japigia. Le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata sono tuttora in corso, mentre si lavora per il ripristino della normale viabilità.