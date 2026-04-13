Spettacolo nei cieli pugliesi: avvistato un meteorite all’alba

Il fenomeno, visibile per alcuni secondi, ha dato vita a una scia luminosa intensa e prolungata, con la frammentazione del corpo celeste in più parti, simili a una piccola “pioggia” di detriti incandescenti lungo la stessa traiettoria.
Le segnalazioni sono arrivate da diverse zone della regione, tra cui Faeto, il Gargano e anche l’area metropolitana di Bari, a conferma della grande visibilità dell’evento.
Si tratta di un fenomeno naturale noto come bolide, più brillante di una comune stella cadente e spesso accompagnato da frammentazioni visibili. Non rappresenta alcun pericolo per la popolazione, ma resta uno spettacolo affascinante e piuttosto raro, capace di catturare l’attenzione di chi ha avuto la fortuna di osservarlo.