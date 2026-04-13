Trani, al Palazzo delle Arti Beltrani il trio Argentieri-Palladino-Cetera per “Crepuscoli Tardo Romantici”

TRANI - Prosegue la stagione musicale del Palazzo delle Arti Beltrani con il terzo appuntamento della rassegna “Un Tè Classico”. Domenica 19 aprile, alle ore 17.30, il Salone Beltrani ospiterà il concerto “Crepuscoli Tardo Romantici”, un viaggio nelle suggestioni cameristiche di fine Ottocento.

L’iniziativa, curata da Delle Arti ODV-ETS e realizzata con il patrocinio della Rete Musei di Puglia e il sostegno della Città di Trani, si avvale della collaborazione dei Conservatori Niccolò Piccinni e Nino Rota, confermandosi come spazio privilegiato per i giovani talenti del territorio.

Un concerto tra musica e atmosfera d’altri tempi

Il pubblico sarà accolto in un raffinato salotto culturale, dove l’ascolto musicale si intreccia con il rito del tè, tra infusi selezionati e dolci artigianali. Un’esperienza multisensoriale che richiama l’eleganza dei salotti ottocenteschi.

Protagonisti del concerto saranno tre giovani musicisti del conservatorio barese: il pianista Michele Argentieri, la violoncellista Fedora Palladino e il clarinettista Domenico Michele Cetera, già distintisi in concorsi nazionali e internazionali.

Michele Argentieri

Il programma musicale

Il repertorio proposto esplorerà le sonorità del tardo romanticismo, con l’apertura affidata a “Arlequín et Colombine” della compositrice Rita Strohl, figura oggi riscoperta per la sua scrittura evocativa.

A seguire, il “Trio in re minore op. 3” di Alexander von Zemlinsky, opera giovanile di grande intensità, capace di fondere influenze brahmsiane e tensioni verso la modernità, incarnando pienamente il clima di transizione del tardo Ottocento.

I prossimi appuntamenti

La rassegna proseguirà il 10 maggio con “Recondite Armonie”, omaggio al belcanto ispirato a Giacomo Puccini, mentre il 24 maggio sarà la volta di “Interplay!” con il Conservatorio di Monopoli. Chiusura il 7 giugno con il recital “Il canto magico di Ayane”, dedicato ai grandi autori della tradizione lirica europea.

Informazioni e biglietti

Il biglietto include anche la visita al museo prima del concerto. È possibile acquistare i tagliandi presso il botteghino del Palazzo o online tramite il circuito Vivaticket, oltre alla possibilità di prenotazione via WhatsApp.

Un appuntamento che conferma il ruolo del Palazzo delle Arti Beltrani come punto di riferimento culturale per Trani e per l’intero territorio regionale, con una proposta artistica capace di unire qualità, formazione e valorizzazione dei giovani talenti.



