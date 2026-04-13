Taranto capitale dell’ingegneria: assemblea nazionale per i 100 anni dell’Ordine

TARANTO - Taranto si prepara a diventare protagonista a livello nazionale ospitando, dal 15 al 18 aprile, l’assemblea dei presidenti degli ordini provinciali degli ingegneri d’Italia. Un appuntamento di rilievo che riunirà professionisti da tutto il Paese per confrontarsi sui temi chiave del settore.

L’iniziativa, organizzata dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto, coincide con un traguardo importante: i 100 anni dalla sua istituzione.

I temi al centro del confronto

Nel corso delle quattro giornate, distribuite in diverse sedi cittadine, si discuterà di impiantistica sportiva, innovazione, ambiente, sviluppo e intelligenza artificiale, con un approccio multidisciplinare.

La giornata di mercoledì 15 aprile sarà dedicata ai cantieri dei Giochi del Mediterraneo, con particolare attenzione allo stato dei lavori e alla futura gestione degli impianti.

Giovedì 16 aprile il focus si sposterà sul rapporto tra innovazione ed etica, coinvolgendo non solo ingegneri, ma anche tecnici, medici e giornalisti, in un confronto trasversale sulle implicazioni delle nuove tecnologie.

Assemblea e iniziative collaterali

Le giornate di venerdì e sabato saranno invece dedicate all’assemblea nazionale dell’Ordine e ad altre iniziative di approfondimento, che contribuiranno a rafforzare il ruolo strategico dell’ingegneria nello sviluppo del territorio e del Paese.

L’evento rappresenta un’occasione importante per valorizzare Taranto come centro di dibattito e innovazione, oltre che per celebrare un secolo di attività dell’Ordine degli ingegneri locale.